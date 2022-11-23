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SEM’e Google’dan 'Marka Farkındalığı' ödülü

Dijital pazarlama ve veri analizi alanlarında markalara danışmanlık hizmeti veren SEM, Google’ın her yıl verdiği Google Premier Partner Awards’da “Brand Awareness” (Marka Farkındalığı) kategorisinde birinci oldu.

SEM’e Google’dan 'Marka Farkındalığı' ödülü
Google'dan ödül aldı
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HABERTURK.COM

Dijital pazarlama ve reklamcılık alanında Avrupa’nın önde gelen ajanslarının ödüllendirildiği Google Premier Partner Awards 2022’nin sonuçları açıklandı. Google Premier Partner Awards yarışmasında geçtiğimiz yıl “Online Sales” (Online Satış) kategorisinde aldığı ödülle Türkiye’ye ilk kez ödül kazandıran SabancıDx BV’nin grup şirketi SEM, “Brand Awareness ve App Growth” olmak üzere iki farklı kategoride finale kaldı.

Dijital pazarlama ve reklamcılık sektöründe Türkiye’nin ilk arama motoru reklamcılığı yapmak üzere kurulan SEM, EMEA’daki rakiplerinin önüne geçerek “Brand Awareness” kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye’yi “Brand Awareness” kategorisinde temsil ederek EMEA bölgesinin en iyi ajansı seçilen SEM, Türkiye’ye bu alanda ikinci kez ödül kazandırmış oldu.

Google Premier Partner Awards’da “Brand Awareness, Lead Generation, Online Sales, App Growth, International Growth, Workplace Excellence” olmak üzere toplam 6 kategori bulunuyor.

"DİJİTAL PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Google Premier Partner Awards’de aldıkları ödül ile ilgili konuşan SEM Yönetim Kurulu Başkanı Doğuş Kuran, “Müşteri odaklı yaklaşımı benimseyen bir marka olarak; hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre ilham vermenin gururunu yaşıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamak adına yürüttüğümüz tüm pazarlama çalışmalarımızda teknolojiyi en etkili şekilde kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize katma değer sağlayacak dijital projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

150 AJANS ARASINDAN SEÇİLDİ

SEM Türkiye Genel Müdürü İhsan Ceyhan Solak, ikinci kez Avrupa’nın en iyi ajansı seçildiklerini ifade ederken, SEM’in Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Ali Yılmaz ise “Pandemi şartlarından dolayı geçen sene online olarak aldığımız bu prestijli ödülü, Google EMEA merkezinde ve EMEA Bölgesi’nden katılan 150 ajansın önünde almak bizler için çok anlamlıydı” diye konuştu.

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