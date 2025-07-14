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        Haberler Magazin "Senin göbek - kalça danslarına mı razı olalım?" - Magazin haberleri

        "Senin göbek - kalça danslarına mı razı olalım?" 

        Nükhet Duru ile Attila Atasoy arasında Hadise krizi yaşanıyor. Duru, Atasoy'un Hadise'nin sahnesine övgüler yağdırmasına tepki gösterdi. Attila Atasoy, bunun üzerine; "Senin göbek - kalça danslarına mı razı olalım?" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 09:02 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:18
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        Aralarında 'Hadise' çıktı
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        Nükhet Duru ile Attila Atasoy'un arasında 'Hadise' çıktı.

        Şöyle;

        Attila Atasoy, Hadise'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserini seyretmeye gitti.

        Attila Atasoy, konserden sonra yaptığı açıklamada; "Süper Hadise... Müthiş bir kareografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise" dedi.

        Nükhet Duru, Attila Atasoy'un Hadise ise ilgili yorumuna şiddetle karşı çıkarak; "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" şeklinde yorumda bulundu.

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        Attila Atasoy, Nükhet Duru'ya şöyle cevap verdi; "Hadise'ni şovunu methettim diye beni tefe koydular. Müthiş kalabalık bir ekip, sahne tasarımı ve kareografiyle sergilenen son derece başarılı bir şovdu. Belçika'da eğitim almış, küçüklüğünden beri dans edip, şarkı söyleyen Hadise kardeşimizi niçin çekemiyorlar anlamadım. Türk sahnesinde en iyi şovları Hadise ile Edis yapıyor. En şaşırdığım eleştiri de Nükhet Duru'dan geldi. 'Gözlerine perde mi indi Attilacığım?' demiş. Nükhetciğim bir alemsin. Senin göbek - kalça danslarına mı razı olalım?"

        Atasoy son olarak, Hadise'nin dans ettiği bir videoyu paylaşan hayran sayfasının; "Atilla Bey vizyonu konuşturmuş, sahne Hadise'ye, alkış bize düşer! Kıskanan perdeyi kapatsın." notunu alıntılayarak kendi hesabında paylaştı.

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        #hadise
        #Nükhet Duru
        #Attila Atasoy
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