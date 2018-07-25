Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibiyle yapacakları ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Gundadalur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Güneş, bu sezon ilk resmi maçlarına çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rakibimiz hem liginde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleler yaparak geliyor. Bizim ise ilk resmi maçımız. İyi futbol oynayarak bize rakip oldular. Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz, koşan, dinamik, agresif oynayan bir takım. Dolayısıyla disiplinli bir takıma karşı oynayacağız. Deplasmanda iyi bir sonuç almak istiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Umarım güzel bir maç olur ve iyi bir sonuçla ayrılırız."

UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamak istediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Genç oyuncuları ve genç antrenörü olan bir takım. Bu zamana kadar aldıkları sonuçları hak ettiler. Biz de yarından başlayarak bütün resmi maçları kazanmak için oynayacağız. Tabii avantajlı bir skor almak istiyoruz. Ne olacağını hep beraber göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Şenol Güneş, karşılaşmada hazır olan futbolcuları değerlendireceklerini dile getirerek, "Sahaya çıkan oyuncuların hepsi Beşiktaş'ın oyuncusu. Aramızda olmayan arkadaşlar da var. Bu yarınki maçta teslim olacağız anlamına gelmez. Bütün oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterecek. Avantajlı bir skor almak için çalışacağız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi Tolga Zengin ise yarınki karşılaşmaya iyi bir skor almak için çıkacaklarını belirterek, "Avrupa ayağındaki ilk maçımız. Kağıt üzerine favoriyiz ama bu tür maçlar hafife alınmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah sakatlıksız, kazasız ve belasız bir maç olur." ifadelerini kullandı.

Bu arada Şenol Güneş ve Tolga Zengin'in açıklamaları öncesinde ev sahibi ekipten, basın toplantısına iki takımın teknik heyetlerinin birlikte katılması teklifi yapıldı. Bu teklifi kurallar gereği reddeden Güneş, B36 Torshavn teknik ekibiyle fotoğraf çektirdi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Gundadalur Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Siyah-beyazlıların daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.





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