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Şenol Güneş: Deplasmana gelen bir rakip için iyi bir hakem ve iyi bir zemin vardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kazandıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş "Maçta 2-0 yapma şansımız vardı ama 1-0 da kötü bir skor değil. Deplasmana gelen bir rakip için iyi bir hakem ve iyi bir zemin vardı" dedi

10 Ağustos 2018 Cuma, 00:37:33 | Güncelleme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımı karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleriyle yaptıkları ilk maçı gol yemeden kazandıklarını belirterek, "Çok pozisyon bulduk. Rakip dirençli oynamaya çalıştı. İlk yarı bir, ikinci yarı da bir tane kalemizde pozisyon oldu. Bizim 5-6 pozisyonumuz vardı. Maçta 2-0 yapma şansımız vardı ama 1-0 da kötü bir skor değil." diye konuştu.

Saha zemininden şikayet eden Güneş, "Top kayıpları yaptık. Bu, rakibin istediği şeydi. Deplasmana gelen bir rakip için iyi bir hakem ve iyi bir zemin vardı. Daha hızlı oynamak için futbolun akıcı olması gerekiyor, onu sağlayamadık. Kötü vuruşlar oldu. Bu şartlar içinde zor bir maçtı. Zemin ortada, iyi pas yapıp oyunun yön değişmesinde bizi etkiliyor. Zeminin oyuncuları etkilediğini düşünüyorum." ifadelerini kulladı.

Saha zemininde kulüplere işin bırakılmaması gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Parayı veren merkez onu takip edecek. Tribünler yapılıyor sahayı hiç düşünmüyoruz. Saha olmazsa hiçbir şey olmaz. İyi oyna kazan ama önce her imkanı ver. Almanya, Dünya Kupası'nda elendi. Karşılaştırdığımızda futbol kültürü olarak onlar hangi seviyede biz hangi seviyedeyiz? 30-40 sene önce üzülüyordum çünkü imkan yoktu. Şimdi imkanlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer konusuna değinen Güneş, "Benim hiçbir şeye karışmadığımı söylüyorlar. Çok karışıyorum. Başkana, oyunculara düşüncelerimi rahatlıkla söylüyorum. Transferin hepsini söylüyorum. Transferde ben yetkili değilim. Benim yetkim takım yapmakta. Takıma geldiğimde ilk şartım oyunculara ödemelerin düzenli yapılmasıydı. 'Oyuncu para şikayetiyle gelmesin.' dedim." ifadelerini kullandı.

LASK Linz maçının kadrosunda yer almayan Gökhan Töre'nin iyi durumda olduğunu vurgulayan Güneş, saha zemininin bu oyuncuyu etkileyebileceğini düşünerek böyle bir tercihte bulunduklarını sözlerine ekledi

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