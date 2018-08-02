Turu geçmenin yanında iyi oynamanın önemli olduğuna vurgu yapan Şenol Güneş, "Turu geçmek önemli, kazanmak ve iyi oynamak daha önemli. Oyuncu kalitesi açısından farklılıklar var ve bu da sahaya yansıdı. Herkes kendi oyununu göstermeye çalıştı, bu bir rekabet işi. Kolay rakipti ama kendi sahasında oynayan rakibe karşı arayış gerekiyordu. Beşiktaş'taki tüm oyuncular, yetenekli oyuncular. Mühim olan verimli olmaları. Bu maç tek başına ölçü olmaz ama bu anlayışla oynamaları iyi bir artı. Yoksa yerlerine başkaları gelecek. Her oyuncu bunu bilecek. " ifadeleriyle futbolcularına uyarıda bulundu.

2 yıl 2 ay 28 gün aranın ardından Beşiktaş formasıyla asist yapan Gökhan Töre'nin dönüşünü yorumlayan Güneş, "Gökhan Töre elinden gelen gayreti göstermeye çalıştı. 2 senedir sakatlığı sebebiyle ayrı kaldı, tekrar dönüş yapmak istiyor. Sabırlı olması lazım, işi kolay değil. Geçen sene bazı olumsuz homurdanmalar oldu, Lens'e bugün olmadı. Necip'e de oluyordu." dedi.

"SABIRLI OYNADIK"

Rakiplerinin 30. dakikaya kadar direnç gösterdiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncu kalitesinin farkı sonuca yansıdı. İlk maçtaki sonuca bakmadan sabırlı oynadık. Ciddiyet gösteren, elinden gelen gayreti ortaya koyan tüm oyunculara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"KAZANMAK ÖLÇÜ DEĞİL"

Takımda oynayan veya kenarda bekleyen her oyuncunun iyi olduğunu vurgulayan Güneş, "İyi oyuncu olmak başka bir şey, iyi oyununu göstermek başka bir şey. Bunu gösterdikleri sürece oynayabilirler. Kazanmak güzel ama bunu ölçü olarak almıyorum. Daha zor maçlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

"BİZ DE ŞAŞIRIYORUZ"

Transfer döneminin devam ettiğini anlatan Güneş, "Gelen giden olacak. Bir maça bakarak 'kadro' budur düşüncesi olmamalı. Kulüplerin ekonomik şartlarını herkes biliyor. Aynı zamanda oyuncuların talepleri oluyor. Bazen biz de şaşırıyoruz, beklenmeyen şeyler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

LARIN YORUMU

B36 Torshavn karşısında hat-trick yapan Cyle Larin'in performansını değerlendiren Güneş, şunları kaydetti:

"Performansı iyi olduğu sürece, katkı yaptığı ve diğer oyuncular öne geçemedikçe oynar. Hareketli, eksikleri var ama bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu Negredo'nun, Mustafa'nın, Vagner'in kötü olduğunu göstermez. Onlar da iyi oyuncu."

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