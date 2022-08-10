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Haberler Gündem Politika Şentop'un dayısı toprağa verildi
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TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu son yolculuğuna uğurlandı. İbrahim Sakaoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Nusratlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi

Şentop'un dayısı toprağa verildi
Şentop'un dayısı toprağa verildi
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AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu'nun cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Sakaoğlu'nun (80) naaşı, Orta Cami'ye getirildi.

TBMM Başkanı Şentop ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

İbrahim Sakaoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Nusratlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir


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