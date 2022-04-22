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Haberler Gündem 3. Sayfa Seramik makinasının altında feci son!
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Seramik makinasının altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Uşak'ta bir fabrikada seramik indirme-yükseltme makinasının altında kalan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti

Seramik makinasının altında feci son!
Seramik makinasının altında feci son!
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İHA

Uşak'ta, bir fabrikada seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Banaz ilçesine bağlı Gedikler köyünde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında Hüsamettin Susal (53), kırık seramiklerin kaldırmak amaçlı çalıştığı sırada seramik indirme-yükseltme makinasının altında kaldı.

İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Susal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cansız bedeni Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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