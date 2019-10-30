Türkiye’deki sermaye piyasasının büyümesi ve yatırımcı tabanının genişlemesi hedefiyle hayata geçirilen Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu sonuçlandı. 48 saat boyunca 23 takımın kıyasıya yarıştığı Serathon-in’de ilk üçe giren takımlara ödülleri verildi. Yarışmanın birincisi olan CYO ekibi “Servet” projesi ile ödüle layık görüldü. Block-C ekibi, “YTD” projesiyle yarışmanın ikincisi olurken KaVe takımı ise “Borsify”projesiyle yarışmanın üçüncüsü oldu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eşgüdümüyle Türkiye’de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon etkinliği olan yarışmada birinci olan CYO takımına 20 bin TL değerinde yatırım fonu ödülü, TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, CFA ve Merkezi Kayıt İstanbul Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan tarafından verildi. Yarışmanın ikincisi Block-C takımı, 15 bin TL değerindeki yatırım fonu ödülünü Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir ve Workinton Kurucu Ortağı Gökhan Beydoğan’dan aldı.

Yarışmanın üçüncüsü KaVe takımının 10 bin TL değerindeki yatırım fonu ödülü ise Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney adına Teknolojide Kadın Derneği Üyesi Zeynep Şenkaya, Wirecard Kartlı Ödemeler Yöneticisi Gaye Or ve OXY/AI INC. Kurucu Ortağı & CEO'su Ali Erhan Tamer tarafından sunuldu. Ödül alan takımlara ayrıca Workinton’dan bir ila altı ay arasında ücretsiz ortak çalışma olanağı sunulacak.

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Türkiye’nin farklı bölgelerinden 54 takım, 148 kişinin başvurduğu Serathon-in’de finale kalan 23 takım, iki gün süren yazılım maratonunun sonunda sermaye piyasaları özelinde geliştirdikleri projeleri ortaya koydu.

'KULUÇKA MERKEZİ KURMAYI PLANLIYORUZ'

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu’nun; sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık yaratmak ve yazılım sektörünün bu alana yönelmesini sağlamak amacıyla Türkiye’de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon olduğunu söyledi.

Türkiye sermaye piyasalarının büyütülmesi ve yatırımcı kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürüttükleri çalışmalara devam edeceklerini belirten Keler, “Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin geliştirilmesi amacıyla, ilerleyen dönemde ‘Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi’ kurulmasını da planlamaktayız. Serathon-in’de dereceye giren yazılım projelerinin kuluçka merkezi ile daha ileri aşamaya taşınabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Dünyanın paylaşım ve açık veri dönemine girdiğini hatırlatan Keler, Türkiye’de de kamu ve özel sektör verilerinin belli yetkiler dâhilinde açarak, toplum ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması gerektiğine dikkat çekti.