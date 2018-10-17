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Sevgilisini 26 yerinden bıçaklayıp kaçtı, kırmızı bülten çıkarıldı

Yumruk atıp burnunu kırdığı için kendisini terk eden sevgilisi B.Ç.’yi 26 yerinden bıçakladıktan sonra kayıplara karışan ve 3 yıldır yakalanamayan hukuk fakültesi öğrencisi Tolga Mısırlıoğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı

17.10.2018 - 08:04 | Güncelleme:

Aziz Özen'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, bir havayolu şirketinde hostes olan 27 yaşındaki B.Ç., 4.5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı Yeditepe Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencisi Tolga Mısırlıoğlu (25) ile arkadaşlık etmeye başladı.

Evlilik planları yaparken Tolga Mısırlıoğlu bir tartışma sırasında B.Ç.’ye yumruk atarak burnunu kırdı. Savcılığa başvuran B.Ç.’yi araya giren aileler şikâyetinden vazgeçirdi. Şiddet olayları devam edince, B.Ç. sevgilisini terk etti.

Ayrılığı kabullenmeyen Tolga Mısırlıoğlu farklı zamanlarda B.Ç.’nin yolunu kesti. Telefon mesajlarıyla tehdit etti. Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcılığı’na yeniden suç duyurusunda bulunan B.Ç. hakkında koruma kararı alındı.

Tolga Mısırlıoğlu, 2015’in Şubat ayında B.Ç.’yi bıçakla tehdit edince hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2015 Nisan ayında B.Ç.’ye, “Seni ve aileni mahvedeceğim” diye mesaj atan takıntılı aşık için bu suçtan da 3 yıla kadar hapis istemiyle bir dava daha açıldı. Mısırlıoğlu hakkında B.Ç.’ye yaklaşmama kararı da verildi.

BAŞKA BİRİ GİBİ BAĞLANTI KURDU

Savcılığın, tehdit ve hakaret suçlarından dolayı başlattığı soruşturma sürerken, sosyal paylaşım sitesinden yeni biriyle tanışan B.Ç., karşısındaki kişinin eski sevgilisi olduğunu 29 Ağustos 2015’de ilk buluşmaya gittiğinde anladı. Tolga Mısırlıoğlu B.Ç.’yi bu kez 26 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan ve dalağı alınan B.Ç. günlerce hastanede yattı. Kayıplara karışan Tolga Mısırlıoğlu hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürerken B.Ç.’nin avukatı Tevrat Şahin, sanığın Gürcistan’a kaçtığına dair bilgiye ulaştıklarını belirterek kırmızı bülten çıkartılmasını talep etti. Mahkemenin kabul ettiği bu talebin, Adalet Bakanlığı tarafından da İnterpol Genel Sekreterliği’ne bildirmesinin ardından, Tolga Mısırlıoğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

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