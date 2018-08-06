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Mumları üfledikten sonra konuşan Gencebay, "Bugün doğduğumu gönül dostlarım ve ailem, benden daha iyi hatırlıyor. Sağ olsunlar, onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün dostlarımla beraber 43'üncü yaşımı kutluyorum. Onu tanıdığım gün yeniden doğdum" dedi.