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Shakira: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

Futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini geçtiğimiz sene ihanet nedeniyle noktalayan Kolombiyalı şarkıcı Shakira, aldatıldığını babası William Mebarak Chadid yoğun bakımdayken öğrendiğini açıkladı

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  • Shakira: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

    Barcelona'nın emekli yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Pique'nin ihaneti sonucu yolları ayrılan çiftten Shakira ilişkisine dair detaylar vermeyi sürdürüyor.
  • Shakira: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

    Shakira sonra olarak Gerard Pique'nin kendisini aldattığı haberini babası William Mebarak Chadid yoğun bakımdayken aldığını söyledi. 46 yaşındaki şarkıcı, "Her şey bir anda oldu. Ailem dağılmıştı. İhanete uğradığımı, babam yoğun bakımdayken basından öğrenmiştim" dedi.
  • Shakira: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

    Yaşadığı zorlu süreci atlatamayacağına inandığını belirten Shakira, "Hayatımda en çok sevdiğim erkek, babam... Ona en ihtiyacım olan zamanda ellerimden kayıp gidiyordu. Onunla konuşamıyordum ya da en yakın arkadaşımdan tavsiye alamıyordum" ifadelerini kullandı.
  • Shakira: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

    Shakira'nın açıklamalarına ise Gerard Pique, kimseye bir açıklama borçlu olmadığını söylüyor ve çocuklarının iyiliği için sustuğunu belirtiyor.

    Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık aşkı geçen yıl bitmişti. Emekli futbolcu, Clara Chia ile aşk yaşamaya başlamıştı.
  • Shakira: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

    İHANET ŞARKISI REKOR KIRDI

    Gerard Pique'nin yeni sevgilisiyle fotoğrafları ve ardından da Shakira'dan gelen intikam şarkısı, ihanet filmlerini aratmayan bir hikayeyi ortaya çıkardı. Shakira olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Pique için göndermeli bir şarkı yaptı.

    Geçtiğimiz ocak ayında yeni şarkısını yayınlayan 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, 'bir günde en çok dinlenen Latin şarkı', 'bir gün içinde en çok izlenen İspanyolca müzik klibi' ve daha birçok rekora imza atarak 14 Guinness rekoru kırmayı başardı.

    Shakira, “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma / Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım / Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadeleriyle Pique’ye gönderme yapmıştı.
  • Shakira: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

    DOLAPTAKİ REÇEL SHAKIRA'YI 'UYANDIRDI'

    Gerard Pique'nin eski sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası, Shakira'nın buzdolabından olan bir reçel sayesinde ortaya çıktı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelendi. İspanyol basınındaki iddiaya göre, o reçel Pique'nin sevgilisi Clara Chia için alınmıştı.
  • Shakira: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

    "SIRADAN BİR AYRILIK DEĞİL"

    Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen Shakira, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı. Futbolcu ile Sasha ve Milan adında iki çocuğu olan Shakira, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç" diye konuşmuştu.

    Shakira, "Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından da bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor" demişti.
  • Shakira: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

    "İYİ İNSANLARIN EDEPSİZLERDEN DAHA FAZLA"

    Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden olaylı ayrılık sonrası Shakira yeni yıl mesajında da manidar bir mesaj paylaşmıştı. Şarkıcı, "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın cerrah elleri var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Küçümseme karşısında, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar edepsizden çok daha fazla. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur. Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar, böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin" ifadelerini kullanmıştı.

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