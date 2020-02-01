Shane Larkin, Milli Takım'da

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, Milli Takım'la ilgili kararını verdi! Lacivert-beyazlı formayla rekor üstüne rekor kıran yıldız oyun kurucu, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Larkin, "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Larkin, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında dördüncü kez haftanın en iyi oyuncusu seçilmiş ve MVP unvanını 4 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdırmıştı.

AVRUPA LİGİ'NDE BİR MAÇTA EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU!

Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İstanbul'da oynadığı maçta 49 sayı kaydederek turnuva tarihine geçen Larkin, 31 dakika süre aldığı mücadelede kaydettiği 3 sayılık basketlerle de bir başka rekora imza atmıştı.

Larkin, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bir müsabakada en fazla sayı üreten oyuncu unvanının sahibi olmuştu. Avrupa Ligi'nde daha önce Alphonso Ford (2001),Carlton Myers (2001),Kaspars Kambala (2001) ve Bobby Brown (2013) bir maçta kaydettikleri 41'er sayıyla bu unvanı paylaşıyordu.

KISA SÜREDE ÜÇ KUPA KAZANDI

Shane Larkin, ikinci sezonunu yaşadığı Anadolu Efes'te 3 kupa kazandı.

ABD'li oyuncu, lacivert-beyazlı takımın geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynamıştı. Larkin, Fenerbahçe ile oynanan final serisinin 7. ve son maçında kaydettiği 38 sayıyla galibiyette başrol üstlenmişti.

Larkin, Anadolu Efes'te ayrıca 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KARİYERİNE DALLAS MAVERICKS'TE BAŞLADI

Babası eski ünlü bir beyzbol oyuncusu olan Larkin, profesyonel kariyerine 2013'te Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'te başladı.

Daha sonra sırasıyla New York Knicks ve Brooklyn Nets'te forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, 2016'da ülkesinden ayrılmaya karar verdi ve İspanya ekibi Baskonia ile anlaştı.

İlk Avrupa serüveni kısa süren Shane Larkin, bir sezon sonra tekrar ABD'nin yolunu tutarak Boston Celtics ile sözleşme imzaladı.

Boston Celtics'te 2017-2018'de konferans finali yaşayan Larkin, geçen sezon başında ise Anadolu Efes ile anlaşma sağladı. ABD'li oyuncu, temmuz ayında lacivert-beyazlı takımla 1+1 sezonluk yeni kontrata imza attı.