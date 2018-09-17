SHOW TV
Televizyon
Haberler > Televizyon > SHOW TV’de gündüz kuşağı şöleni başlıyor! - Magazin haberleri

SHOW TV’de gündüz kuşağı şöleni başlıyor!

SHOW TV, gündüz kuşağına bugün ‘Kendine İyi Bak, ‘Pelin Karahan’la Nefis Tarifler’, ‘Zahide Yetiş’le’ ve şahane gelinlerin kıyasıya yarıştığı, marifetlerini sergilediği saat 13’te başlayacak olan ‘Gelin Evi’ ile yeni sezona başlıyor

17.09.2018 - 07:44 | Güncelleme:

Ebru Akel, yeni sezonda hafta içi her gün saat 8’de ekrana ‘Kendine İyi Bak’ ile gelecek. Pelin Karahan, çok daha zengin bir mönüyle ‘Pelin Karahan’la Nefis Tarifler’ ile saat 11:45’den itibaren izleyiciye yeni ve leziz tarifleri mutfakta uygulamalı olarak sunmaya yeni sezonda da devam edecek. Ve sağlığın güvenilir sesi Zahide Yetiş, yeni sezona yeni yayın saati olan 15’de girecek.



Keyifli ve bilgi yüklü saatler yaşatmaya devam edecek olan Ebru Akel, Pelin Karahan ve Zahide Yetiş, yeni sezon için duygularını Habertürk okurlarıyla paylaştı.


EBRU AKEL:

"Sabaha enerjik uyanıp, heyecanlı, hareketli, bilgiyle donanacağımız bir program olacak. Doğru bilgiye, doğru adreslere, doğru kişilere ve uzmanlara sorularla ulaşabileceğimiz, değişimin çok güzel bir şekilde sadece dış makyajla değil, içten dışa, dıştan içe her türlü şekliyle ele alınabileceği, kişilerin hayatlarında ikinci bir bahar yaşatabileceğimiz güzellikte yenilikler var programımızın içinde. Kendine iyi bak aynı zamanda bir hayat felsefesi. Bizler de SHOW TV’de hafta içi her sabah seyircimize ‘Kendine İyi Bak’ felsefesini ve mutluluğunu yansıtmaya çalışacağız. Ben de elimden geldiğince bendeki tüm malzemeyi seyircilerimle paylaşmak istiyorum. Herkese iyi sezonlar."




PELİN KARAHAN:

"Yeni sezonda birbirinden güzel yemekleri yapmak için tekrar mutfağa giriyoruz. Çok daha zengin mönümüz ve yenilenen mutfağımızla izleyicilerimizle buluşmaya hazırız. Yeni sezon için çok heyecanlıyım, herkesi SHOW TV ekranlarına bekliyorum."




ZAHİDE YETİŞ:

"Bize güvendiniz, inandınız. Sağlığın güvenilir sesi olduk şimdiye kadar sizin için. Bundan sonra da yine sağlığınızla, hayatınızla, gerçeklerimizle ilgili çok konuyu konuşacağız, paylaşacağız. Biz hep buradayız, hep evinizde, hep sizin yanındayız. Sizin sevginizle büyüdük, sizin güveninizle yolumuza devam ediyoruz. Zahide Yetiş’le bugün haber önünde saat 15.00’te karşınızda olacak."

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.