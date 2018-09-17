Ebru Akel, yeni sezonda hafta içi her gün saat 8’de ekrana ‘Kendine İyi Bak’ ile gelecek. Pelin Karahan, çok daha zengin bir mönüyle ‘Pelin Karahan’la Nefis Tarifler’ ile saat 11:45’den itibaren izleyiciye yeni ve leziz tarifleri mutfakta uygulamalı olarak sunmaya yeni sezonda da devam edecek. Ve sağlığın güvenilir sesi Zahide Yetiş, yeni sezona yeni yayın saati olan 15’de girecek.

Keyifli ve bilgi yüklü saatler yaşatmaya devam edecek olan Ebru Akel, Pelin Karahan ve Zahide Yetiş, yeni sezon için duygularını Habertürk okurlarıyla paylaştı.



EBRU AKEL:

"Sabaha enerjik uyanıp, heyecanlı, hareketli, bilgiyle donanacağımız bir program olacak. Doğru bilgiye, doğru adreslere, doğru kişilere ve uzmanlara sorularla ulaşabileceğimiz, değişimin çok güzel bir şekilde sadece dış makyajla değil, içten dışa, dıştan içe her türlü şekliyle ele alınabileceği, kişilerin hayatlarında ikinci bir bahar yaşatabileceğimiz güzellikte yenilikler var programımızın içinde. Kendine iyi bak aynı zamanda bir hayat felsefesi. Bizler de SHOW TV’de hafta içi her sabah seyircimize ‘Kendine İyi Bak’ felsefesini ve mutluluğunu yansıtmaya çalışacağız. Ben de elimden geldiğince bendeki tüm malzemeyi seyircilerimle paylaşmak istiyorum. Herkese iyi sezonlar."











PELİN KARAHAN:

"Yeni sezonda birbirinden güzel yemekleri yapmak için tekrar mutfağa giriyoruz. Çok daha zengin mönümüz ve yenilenen mutfağımızla izleyicilerimizle buluşmaya hazırız. Yeni sezon için çok heyecanlıyım, herkesi SHOW TV ekranlarına bekliyorum."











ZAHİDE YETİŞ:



"Bize güvendiniz, inandınız. Sağlığın güvenilir sesi olduk şimdiye kadar sizin için. Bundan sonra da yine sağlığınızla, hayatınızla, gerçeklerimizle ilgili çok konuyu konuşacağız, paylaşacağız. Biz hep buradayız, hep evinizde, hep sizin yanındayız. Sizin sevginizle büyüdük, sizin güveninizle yolumuza devam ediyoruz. Zahide Yetiş’le bugün haber önünde saat 15.00’te karşınızda olacak."

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