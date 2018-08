Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası 17 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 13.00’te Gelin Evi’nde sizleri bekliyor! Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak beş yeni gelin, 5 Tam Altın ve 5 Bilezik’i kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

Zahide Yetiş’le dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreğinize dokunacak hikayeleri ile yeni sezona 17 Eylül Pazartesi saat 15.00’te başlıyor! Uzman doktorlarla birlikte sağlık sorunlarına çözüm arayan Zahide Yetiş, artık çözüm arayan hayatlara da dokunmaya geliyor. Yeni sezona yeni saatiyle merhaba demeye hazırlanan Zahide Yetiş, hayatı sizlerle paylaşmaya devam ediyor.

“Gelin Evi” yeni sezonuyla 17 Eylül Pazartesi’nden itibaren hafta içi her gün saat 13.00’te, “Zahide Yetiş’le” saat 15.00’te Show TV’de!

