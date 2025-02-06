Sibel hemşirenin katilinden akılalmaz ifadeler: Astral seyahatler bizi yalnızlaştırdı!

İstanbul Bağcılar'da meydana gelen korkunç olayın duruşması görülmeye başlandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

AA'da yer alan habere göre, duruşmada savunma yapan Varan, hayatını kaybeden Sibel Kavılı'yla aralarında imam nikahı bulunduğunu ve 7 yıldır birlikte yaşadıklarını öne sürdü.

"ASTRAL SEYAHATLER BİZİ YALNIZLAŞTIRDI"

Sibel Kavılı'nın son 1.5 yıldır astral seyahatle ilgili aldığı eğitimler kendi üzerinde uyguladığını ve sevdiği için buna izin verdiğini söyleyen Varan, "Olay günü sekizinci yılımızdı. Sürpriz olsun diye bir çiçek aldım. Yanına gittim. Tartışma olmadı. Sadece 'Benim üzerimde astral seyahatle ilgili şeyler yapma' dedim. Çünkü yaptığı astral seyahatler bizi yalnızlaştırdı. Ben bir hafta sonra kardeşimde kaldım. Yanına gittiğimde bana 'Yeni eğitimler aldım. Senin üstünde denemek istiyorum' dedi. Ben kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

Olay günü Kavılı'nın kendisine vurduğunu, hakaret ettiğini öne süren Varan, uzaklaşmak için girdiği balkondan tekrar içeri girince Kavılı'nın kendisine küfür ettiği iddiasında bulundu.

"SENİN YÜZÜNDEN VARLIKLARIM BENİ TERK EDİYOR"

Cumali Varan, kadının kendisine "Beni yalnız bırakıyorsun." dediği için duşa girmediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Seans yapmaya başladık. Ben kendimi kötü hissettiğimi söyledim. Sibel bana 'Senin yüzünden varlıklarım beni terk ediyor. Sen semalara çıkıyorsun, sen semalardasın.' dedi. 'Benim aklımla oynama.' dedim.

"SİBEL KOLUMU ÇEKTİ SİLAH ORADA ATEŞ ALDI"

Kendime ateş etmek için odadan silahı aldım. Silahın orada olduğunu Sibel biliyordu. Silahı kafama dayadım. Sibel kolumu çekti, silah orada ateş aldı. Tam göğsüne isabet etti. Düşerken kolumdan tutuyordu, yine patladı. Sibel'i yatağa yatırdım. Olay yerindeki kanı Sibel'den korktuğum için temizledim. Sibel temiz olmak istiyordu."

BİR SÜRE ÖNCE AYRILMIŞLARDI İDDİASI

Tanık Ahmet Gürbüz ise baldızı Sibel Kavılı ile sanığın bir süre önce ayrıldıklarını söyledi. Kavılı'nın kendisine Varan'ın onu rahatsız ettiğini aktardığını ifade eden Gürbüz, "Sanığın tüm eşyalarını topladık. Kendisine götürdüm. Bunlar olaydan bir hafta önce yaşanmıştı." dedi.