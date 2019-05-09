Sibel Tüzün kimdir? sorusu müzikseverler ve sanatçının hayranları tarafından zaman zaman araştırılıyor. Sibel Tüzün henüz 7 yaşındayken TRT Çocuk Radyosu Çocuk Korosu'na girerek müzik dünyasına adım attı. Daha sonrada eğitimin her kademesinde müzikle ilgilendi. Sibel Tüzün'ün hayatına dair detaylar haberimizde.

SİBEL TÜZÜN KİMDİR?

Ayşe Sibel Tüzün, ya da bilinen adıyla Sibel Tüzün 29 Eylül 1971, İstanbul'da doğdu. Pop müzik sanatçısı olan Sibel Tüzün opera ve batı müziği eğitimi almış, şarkılarını jazz, rock ve pop standartlarına göre seslendirmektedir.

Sibel Tüzün, 1978 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu'nda ilk müzik eğitimine başladı. Orta okul yıllarında yine radyonun Gençlik Korosu'nda çok sesli müziğe ilk adımı atarak Gökçen Koray, Cenan Akın, Yücel Elmas, Hikmet Şimşek gibi öğretmenler ve koro şefleriyle çalıştı.

Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde okuduğu yıllarda pop ve rock müzikle ilgilendi ve 1986 da Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'nda okuluna üçüncülük kazandırdı. Aynı yarışmada besteci aranjör Melih Kibar ile tanışarak reklam filmleri seslendirmeye başladı. Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Erol Evgin gibi birçok sanatçıya albümlerinde ve sahne çalışmalarında eşlik etti.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümüne birincilikle alınan Tüzün, klasik müzikte öğrenciliği, jazz ve pop müzikte de yorumculuğu sürdürdü. 1991 yılında profesyonel müzik yaşamına adım attı. TRT Altın Anten, Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması ve Eurovision Şarkı yarışmalarına katılarak ödüller aldı.

1992–1998: Ah Biz Kızlar, Nefes Kesen Aşklar, Hayat Buysa Ben Yokum

6 Aralık 1992'de Raks Müzik Yapım'la anlaşma imzalayarak, 1993 Ocak ayında ilk albümü "Ah Biz Kızlar"'ı piyasaya sürdü. Albümde Şehrazat, İskender Paydaş, Ümit Kuzer, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu gibi isimlerin yanı sıra Tüzün'ün eserleri vardı. Klip sektörü yeni gelişmeye başladığı halde albüm üç hit parça çıkardı: Ah Biz Kızlar, Beni Bağlamaz ve Şamata. Bu başarıyla Sibel yaklaşık iki yıl süreyle yurt içi ve yurt dışında pek çok konser verdi.

1994 yılında Londra'da Robert Bricknell ile bir süre şan derslerine devam etti.[2] Ardından Türkiye'ye dönüp Raks Müzik'le ikinci albüm çalışmalarına başladı. "Nefes Kesen Aşklar" isimli albüm yayınlandı. Kısa sürede yakalanan satış grafiğiyle beraber Kaçın Kurası, Gözümün Bebeği, Anca Beraber(Too Late) gibi hitler çıktı. 1997 yılında Avrupa Konserleri'nden sonra Tüzün, Arinna Müzik'i kurdu.

1998 Haziran ayı içinde piyasaya çıkan "Hayat Buysa Ben Yokum" albümünde sekiz parçanın sözlerini Tüzün yazdı. Albümün prodüktörlüğünü de üstlenen Tüzün, o güne kadarki tarzının çok dışında bir çalışmaya imza atarak, bir hard rock albümü yapmıştı. "Hayat Buysa Ben Yokum"un Charles Richards tarafından çekilen klibi Fransız müzik kanalı MCM'de gösterildi. Tüzün, 1998 ve 2001 yıllarında 2 rock albümü yapmıştır.

2001–2005: Yine Yalnızım, Kırmızı

2001 Mart ayı içinde Bay Müzik' le anlaşarak "Yine Yalnızım" albümünü piyasaya sundu. 2002 yılında yapımcı olarak yine Arinna Müzik' le çalışmaya karar veren Tüzün, albümde yer alacak on şarkının da söz ve müziklerini hazırladı. "Yine Yalnızım" ile pop rock yaparak pop günlerine dönebileceğinin sinyallerini veren Tüzün, 2003 Mayıs ayı içinde piyasaya çıkan "Kırmızı" albümü ile bunu gerçekleştirdi. Albüm, "Kırmızı", "Şikayet", "Yediveren Gülü" ve "Peşindeyim" gibi hitler çıkardı. Albümde yer alan "Kırmızı", "Yediveren Gülü" ve "Hakikaten" şarkıları program yapımcısı Michael Kuyucu tarafından Yunanca'ya çevrildi.

"Kırmızı" albümüne 5 klip çeken ve bazı kliplerinin yönetmenliğini de üstlenen Tüzün, 2004 yaz aylarında ise çok daha farklı bir projeye imza attı. Türkiye'de ilk defa remikslerin, Yunanca versiyonların, video-kliplerin, klip arkası görüntülerinin ve sanatçıyla yapılmış bir röportajın yer aldığı, bir CD ve bir VCD'den oluşan Akdeniz müziği tarzındaki[3] "Kıpkırmızı" albümü Arinna Müzik tarafından piyasaya sunuldu. 2004 yılı sonunda nota kitabı olarak da yayınlanan "Kırmızı"’nın ardından, kızı Elaya’nın doğumu için albüm çalışmalarına bir süre ara veren Tüzün, 2005 Ekim ayında yine bir ilke imza attı. İlk tekli çalışması "Seviyorum, Seveceğim", Türkiye’de ilk kez internet üzerinden MP3 formatında satışa çıktı. Albüm satış rakamlarıyla dikkat çekmiştir.[4]

2005–Günümüz: Eurovision, Aç Telefonu, Yaz Aşkı ve Saten

Sanatçı TRT tarafından, Atina'da düzenlenen 2006 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye adına yarışmak için seçildi.

2006 yılında Tüzün, 51. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye'yi Atina’da temsil etti. Söz ve müziği kendisine ait olan "Süper Star" adlı şarkıyla dikkatleri çeken Tüzün, yarışmanın 11'incisi oldu. Eurovision'un ardından İsveç, Litvanya, Finlandiya ve Yunanistan'da konserler veren Tüzün ayrıca İngiltere, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan albüm teklifleri aldı. 2007 Mayıs ayında ilk sinema filmi "Çılgın Dersane Kampta"da rol aldı. 2008 Ocak ayında vizyona giren film büyük başarı elde etti.

2008 yılında "Aç Telefonu" ve "Yaz Aşkı" adlı şarkıları dijital platform üzerinden dinleyicileriyle paylaştı. "Aç Telefonu"nun sözleri Zeynep Talu, Zeynep Çetinsoy'a, bestesi Lionel Richie, Enrique Iglesias, Phil Collins ve Lil'Kim gibi dünyaca ünlü sanatçılarla çalışan Marcus Brosch'a, aranjesi de dünya çapında 46 platin ve 40 altın plak ödülü sahibi, N'Sync ve Backstreet Boys'la çalışmalar yapan Toni Cottura'ya aitti.

2010 Ekim ayında "Saten" albümünü piyasaya sunan Sibel Tüzün, müzik çalışmalarına yorumcu, besteci, söz yazarı ve yapımcı olarak devam ediyor. 2012 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler 'de yarışmıştır.