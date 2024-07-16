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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Siber güvenlik devi ABD operasyonlarını durduruyor - Teknoloji Haberleri

        Siber güvenlik devi ABD operasyonlarını durduruyor

        Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky Labs, ABD'deki faaliyetlerini 20 Temmuz'dan itibaren aşamalı olarak durduracağını açıkladı. Bu karar, Biden yönetiminin şirketin satışlarını yasaklama planlarının ardından geldi. Kaspersky, ABD'li müşterilere ürün satışını durdurdu ve tüm ABD merkezli pozisyonları ortadan kaldıracak.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.07.2024 - 12:41 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:41
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        Siber güvenlik devinden ABD kararı!
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        Kaspersky Labs, ABD’deki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirket, 20 Temmuz’dan itibaren ABD’deki faaliyetlerini aşamalı olarak durduracağını duyurdu. Bu gelişme, Biden yönetiminin Kaspersky ürünlerinin satışını yasaklama planlarının ardından geldi.

        ABD MERKEZLİ POZİSYONLAR KALKACAK!

        Şirket, ABD’li müşterilere ürün satışını durdurduğunu ve tüm ABD merkezli pozisyonları ortadan kaldıracağını belirtti. Kaspersky’nin bu kararı, siber güvenlik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket, ABD’deki müşterilerine hizmet vermeye devam edemeyeceğini açıkladı ve bu durum, birçok kullanıcıyı alternatif çözümler aramaya yönlendirdi.

        Kaspersky’nin ABD’deki operasyonlarını sonlandırması, siber güvenlik sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Şirket, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet vermeye devam edecek olsa da, ABD pazarından çekilmesi, küresel stratejilerinde önemli bir değişiklik olarak görülüyor.

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