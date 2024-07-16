Siber güvenlik devi ABD operasyonlarını durduruyor

Kaspersky Labs, ABD’deki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirket, 20 Temmuz’dan itibaren ABD’deki faaliyetlerini aşamalı olarak durduracağını duyurdu. Bu gelişme, Biden yönetiminin Kaspersky ürünlerinin satışını yasaklama planlarının ardından geldi.

ABD MERKEZLİ POZİSYONLAR KALKACAK!

Şirket, ABD’li müşterilere ürün satışını durdurduğunu ve tüm ABD merkezli pozisyonları ortadan kaldıracağını belirtti. Kaspersky’nin bu kararı, siber güvenlik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket, ABD’deki müşterilerine hizmet vermeye devam edemeyeceğini açıkladı ve bu durum, birçok kullanıcıyı alternatif çözümler aramaya yönlendirdi.