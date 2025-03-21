Siber yeteneklerin büyük mücadelesi TEKNOFEST HackMasters’da

Dünyanın dört bir yanından siber yeteneklerin kıyasıya mücadele edeceği HackMasters için başvurular devam ediyor. Kriptografi, tersine mühendislik, zararlı yazılım, web güvenliği, adli bilişim, açık kaynak istihbaratı, mobil güvenlik, IoT güvenliği ve yapay zeka gibi alanlara yönelik becerilerin ölçüleceği yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilirken, mezun seviyesine firmalar veya girişimler takım olarakta başvuru yapabiliyor. Yarışmacılar en az 2, en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılabiliyorlar.

BİRİNCİYE 175 BİN TL ÖDÜL

Tüm etapları Türkçe olarak gerçekleştirilecek yarışmanın yarı final aşaması, farklı zorluk seviyelerine sahip, bulut tabanlı çevrimiçi Jeopardy CTF formatında gerçekleştirilecek. Yarı Final etabında başarılı olan takımlar, Eylül 2025'de fiziksel katılımla gerçekleşecek olan final etabına davet edilecek. Final etabında yarışmacılar, farklı konu ve zorluk seviyelerinde hazırlanmış özgün siber olay senaryoları üzerinde analiz ve çözümleme çalışmaları yürütecek ve yarışma teknik komitesi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en hızlı sürede en fazla aşama kat eden ilk üç takım dereceye girerek ödül almaya hak kazanacak.

HackMasters yarışmasında birinciye 175 bin TL, ikinciye 150 bin TL ve üçüncüye ise 120 bin TL ödül verilecek.

Başvuruların 31 Mayıs 2025’te sona ereceği HackMasters’a kayıt ve detaylı bilgiyi www.teknofest.org ve www.hackmasters.com.tr adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz.