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Siber zorbalığa karşı neler yapılmalı, internette çocuklar nasıl korunmalı?

16 Haziran'daki Dünya Siber Zorbalığı Durdurma Günü öncesinde gençleri bu konuda bilinçlendirmeye odaklanmak ve ebeveynlere siber zorbalık gibi ciddi bir sorunu durdurmak için önemli ipuçları...

Siber zorbalığa karşı neler yapılmalı, internette nasıl korunmalı?

Dünya çapında siber güvenlik tehlikeleri her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Özellikle Türkiye'de siber saldırıların ve siber zorbalığın oranı diğer Avrupa ülkelerinin üzerinde fazlalaşırken uzmanlar dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekiyor.

Önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Kaspersky 16 Haziran Dünya Siber Zorbalığı Durdurma Günü öncesinde internet kullanıcılarının güvenliğine dikkat çekmek için bazı ipuçları yayınladı. İnternette özellikle çocuklar siber zorbalığa en fazla maruz kalanlar arasında yer alıyor.

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, "Günümüz dijital dünyasında gençlerimizin güvenliğini sağlamanın önemin çok iyi anlıyoruz. İnternet, eğitimi desteklemek, arkadaşlarla ve aileyle etkileşimde bulunmak ve eğlenmek için önemli olsa da, devam eden siber zorbalık tehdidi nedeniyle tehlikelerle dolu. Kaspersky olarak verdiğimiz hizmetler ile çocukları ve ebeveynleri çevrimiçi ortamda koruyacak bilgi ve araçlarla donatarak, dijital dünyada daha güvenli bir şekilde gezinmeleri için onları cesaretlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Firma, herkes için daha güvenli ve daha saygılı dijital ortamlar oluşturma amacıyla siber zorbalıkla mücadele için paylaştığı on pratik ipucunu şöyle sıralıyor:

  1. Çevrimiçi faaliyetlerin farkında olun: Kullandığınız siteleri, uygulamaları ve platformları her zaman izleyin. Gizlilik politikalarını ve hangi içeriğin paylaşılmasının uygun olduğunu iyi öğrenin.
  2. Gizlilik ayarları: Sosyal medya platformlarında ve uygulamalarında her zaman gizlilik ayarlarını kullanın. Bu ayarlardan paylaşımlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimlerin göreceğini kontrol edebilirsiniz.
  3. Göndermeden önce düşünün: İnternetteki bilgilerin kalıcı olduğunu unutmayın. Bir gönderiyi, yorumu, fotoğrafı veya videoyu silmiş olsanız bile, kötü niyetli kullanıcılar bunları bulabilir. Ebeveynlerinizin veya başkalarının paylaştıklarınızı görmesinden rahatsız oluyorsanız, bunları paylaşmamanız en iyisidir.
  4. Güçlü parolalar: Bilgisayar korsanlığını önlemek için tüm hesaplarınız için karmaşık ve benzersiz parolalar kullanın. Şifrelerinizi asla kimseyle paylaşmayın.
  5. Zorbaları bildirin ve engelleyin: Çoğu platformda taciz içeren davranışları bildirmek ve kişileri engellemek için kullanabileceğiniz araçlar vardır. Herhangi bir zamanda tehdit veya taciz edildiğinizi hissederseniz, siber zorbaları engellemek ve bildirmek için bu araçları kullanın.
  6. Trolleri beslemeyin: Genellikle zorbalarla veya diğer trollerle çevrimiçi etkileşime girerseniz durum daha da kötüleşir. Sizden gelecek bir tepki ararlar, hatta onlardan korkmaya başlarsanız daha da saldırganlaşırlar. Bunun yerine onları görmezden gelin, rapor edin, engelleyin ve ebeveynlerinizi uyarın.
  7. Kanıtları saklayın: Siber zorbalarla olan iletişiminizin kaydını her zaman tutun. Onlar konuşmalarını silmeden önce ekran görüntülerini alın. Olaylar kontrolden çıkarsa topladığınız bu kanıtlar ebeveynler, öğretmenler veya ilgili makamlar için yararlı olabilir.
  8. Yardım isteyin: Siber zorbalık söz konusu olduğunda yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Neler olduğu hakkında güvendiğiniz biriyle konuşun. Ebeveynlerinize, öğretmenlerinize veya okul rehberlik danışmanınıza ulaşın. Bu kişiler size destek sağlayabilir ve uygun adımları atmanıza yardımcı olabilirler.
  9. Kendinizi eğitin ve başkalarına yardım edin: Önceden uyarılmış olmak, önceden hazır olmaktır. Yapılacak en iyi şey, siber zorbalık, işaretleri tanımlama ve hatta kişisel hayatınızı nasıl etkileyebileceği hakkında kendinizi eğitmek için çevrimiçi kaynakları kullanmaktır. Arkadaşlarınızı ve ailenizi de güvende tutmaya yardımcı olmak için öğrendiklerinizi onlara da gösterin.
  10. Güvenilir bir güvenlik yazılımı kullanın: Özellikle çocukların kullandığı cihazlarda uzaktan kontrol imkanı sağlayan özel uygulamalar tercih etmekte fayda var. Böylece ebeveynler, GSP izleme ve çevrimiçi etkinliklerinin raporlarını alma gibi yollarla çocuklarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak izleyebilir. Ayrıca Web filtreleme ve Güvenli Arama seçenekleriyle uygunsuz içerikleri gizlerken, belirli uygulamaların ve web sitelerinin açılmasını engelleyebilir.

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