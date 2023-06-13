Siemens Türkiye ile Eyüboğlu Eğitim Kurumları'ndan işbirliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Siemens Türkiye ile Eyüboğlu Eğitim Kurumları'ndan iş birliği
ABONE OL

Siemens Türkiye ile Eyüboğlu Eğitim Kurumları'ndan işbirliği

Siemens Türkiye, ‘Sürdürülebilir ve Dijital Kampüs’ olmayı hedefleyen Eyüboğlu Eğitim Kurumları ile ‘Enerji Performans Sözleşmesine’ imza attı

Siemens Türkiye ile Eyüboğlu Eğitim Kurumları'ndan iş birliği
HABERTURK.COM

Siemens Türkiye, Eyüboğlu Eğitim Kurumları ile işbirliğine imza attı. Kurumun teknoloji çözüm ortağı olan Siemens Türkiye, bu işbirliği kapsamında İstanbul Eyüboğlu Koleji Çamlıca Kampüsü ve Ataşehir’de bulunan Burçak Eyüboğlu İlk ve Ortaokulu’nun yenilenebilir enerji santrali ve oda otomasyon sistemleri kuracak. Böylece, öğretim kurumunda güneş enerjisi santrali kurularak enerji elde edilirken ayrıca oda otomasyon sistemleri sayesinde mevcut enerji tüketiminden de tasarruf sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE ÇALIŞTAY VE MENTORLUK PROGRAMLARI İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Siemens Türkiye, iki kurum arasında yapılacak partnerlik kapsamında yangın algılama ve ihbar sistemleri, acil anons sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, görüntü işleme ve kamera analiz teknolojileri ile öğrenci yoklaması uygulamasının geliştirilmesi, rüzgar enerjisinin kullanılması için uygun ürün ve çözümlerin sağlanması; binaların ısı haritaları, işletme personellerine yönelik arayüzlerin oluşturulması, iş süreçlerinin dijitalize ve otomatize edilmesi için uygun çözümlerin ve yazılımların geliştirilmesi konularında Eyüboğlu Eğitim Kurumları’na destek olacak. Öte yandan Eyüboğlu öğrencileri ile Siemens çalışanlarının bir araya getirildiği kariyer günleri, çözümlerin öğrencilere aktarılacağı çalıştaylar, mentorluk programları, Türkiye’de ve yurt dışında teknik geziler, söyleşiler ve tesis gezileri düzenlenmesi planlanıyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis, Türkiye’deki eğitim kurumlarında ciddi bir enerji verimliliği potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, “Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın teknoloji çözüm ortağı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Enerji performans sözleşmesi kapsamında ilk adımlarını attığımız Sürdürülebilir ve Dijital Kampüs Projemiz ile kuruma dijitalleşme ve otomasyon alanında katkı sunacağız. Bununla birlikte Eyüpoğlu Eğitim Kurumları’nın sürdürülebilir yöntemlerle ve daha az kaynak kullanarak bu alanlardaki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağız. Sürdürülebilirliği sorumlu büyüme stratejisinin merkezine alan Siemens Türkiye olarak, bu kapsamda çocuklarımızın da dünyanın geleceği için yenilikçi, verimli, enerji tasarruflu çözümlerle tanışması ve bu sorumluluğu erken yaşta edinmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. İhtiyaç duyan her bir kurum ve kuruluşa özel olarak hazırladığımız enerji verimliliği projeleri ile dünyamızı karbondan arındırmaya hızla devam edeceğiz” dedi.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Cenk Eyüboğlu ise işbirliğine ilişkin şöyle konuştu: “Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak bir ilke daha imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kurulduğu günden bu yana, 53 yıldır, eğitim camiasında birçok yeniliğe öncü olan kurumumuz şimdi de stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, teknoloji alanında dünya devi Siemens ile özel bir iş ortaklığı yaparak Dijital ve Sürdürülebilir bir kampüs olma yolunda ilerliyoruz. Çevre bilinci ve topluma katkı misyonu ile yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin sürdürülebilir ve dijital bir kampüste bu farkındalığı daha da pekiştireceğine inanıyorum. Otomasyon ve güvenlik sistemleri, güneş panelleri ile ilk fazına başladığımız bu projede beni en çok öğrencilerimizin Siemens çalışanları ile bir araya gelerek çalıştaylara katılmaları, söyleşiler yapmaları, mentoring ve kariyer tavsiyeleri almaları, yurt içi ve yurt dışı fabrika ve tesis gezilerine katılarak daha iyi bir dünya yaratmak için atacakları bilinçli adımlar heyecanlandırıyor. Öğrencilerimizin bu çalışmaları Siemens gibi global ve innovatif bir şirket ve onun yöneticileri ile gerçekleştirecek olmaları da bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. İş birliğimizin en başından beri eğitime önem veren ve eğitim kurumlarındaki bu projelere öncelikli stratejik hedef haline getiren tüm Siemens ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.”

"YILLIK 900 BİN KWH GES ENERJİ ÜRETİMİ VE 300 KWH DOĞALGAZ TASARRUFU SAĞLANACAK"

Projeye yönelik çalışmalara binaların sürdürülebilirlik analizlerini gerçekleştirerek başladıklarını belirten Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Bölümü Ülke Yöneticisi Tolga Afşin ise, “Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın ‘sürdürülebilir kampüs’ olma hedefleri kapsamında yaptığımız çalışmalar bize okul çatılarında ciddi bir güneş enerji üretim potansiyeli olduğunu gösterdi. Projenin ilk fazında çatı GES uygulaması ve oda otomasyon sistemlerini hayata geçireceğiz. Oda otomasyonuna yönelik çalışmalarımız sayesinde tesislerde hem izlenebilir hem de tasarruflu ısıtma sağlanacak” dedi. Eyüboğlu Koleji Çamlıca Kampüsü’nün enerji tüketiminin tamamının GES’ten elde edileceğini vurgulayan Afşin, “Burçak Eyüboğlu İlk ve Ortaokulu’nda ise tüketimin yüzde 72’si GES üzerinden sağlanacak. Projemizin ikinci fazında yangın algılama, kapalı devre televizyon (CCTV), dijital servisler ve daha birçok çalışma bulunuyor. Proje sonunda yıllık 900 bin kwh GES enerji üretiminin yanı sıra, 300 bin kwh doğalgaz tasarrufu sağlayacağımız sistemler kuracağız” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk oyun sektörü yatırımda Avrupanın zirvesinde
TEKNOLOJİ Türk oyun sektörü yatırımda Avrupa'nın zirvesinde
Dev satın alma mahkemeye taşındı
TEKNOLOJİ Dev satın alma mahkemeye taşındı
Nasdaq'tan 10.5 milyar dolarlık satın alma
TEKNOLOJİ Nasdaq'tan 10.5 milyar dolarlık satın alma
Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen ilk sözlük: Fintek Sözlüğü
TEKNOLOJİ Yapay zeka ile geliştirilen ilk sözlük
Oyun satışlarında gerileme sürüyor
TEKNOLOJİ Oyun satışlarında gerileme sürüyor
iPhone 15 sonunda USB-C'ye kavuşuyor mu? Iphone 15 için yeni şarj aleti mi geliyor, Iphone şarj aletini mi değiştiriyor? Iphone yeni şarj aletleri 2023
TEKNOLOJİ Yeni iPhone'a, yeni şarj kablosu
İngiltere Başbakanı Sunak: Yapay zekâ sanayi devrimini geride bırakabilecek bir fırsat
TEKNOLOJİ "Yapay zekâ sanayi devrimini geride bırakabilecek bir ...
Twitter, Google Cloud faturalarını ödemedi
TEKNOLOJİ Twitter cloud ödemelerini reddediyor
Zuuks Games ve Daimler Truck’tan lisans anlaşması
TEKNOLOJİ Türk oyun şirketi Daimler ile anlaştı
Sanal gerçeklikte rekabet kızışıyor
TEKNOLOJİ Sanal gerçeklikte rekabet kızışıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.