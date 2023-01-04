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Haberler Teknoloji Bilişim Şifrenizi 1 saniyede kırabiliyorlar!
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İşte dünyanın en çok kullanılan şifreleri

Bilgisayar korsanları dünyanın en yaygın şifresini 1 saniyeden kısa sürede tahmin ettiler. Sizinkinin listede olmadığından emin olun!

Şifrenizi 1 saniyede kırabiliyorlar!

Şifre oluşturmak, çoğumuzun çok da önemsemeden yaptığı bir şey...

Özellikle banka uygulamaları gibi çevrimiçi hizmetlerde, 3 ay - 6 ay gibi kısa sayılabilecek süreler içerisinde sürekli yeni şifre oluşturmanız istenmesi, bu şifrelerin birbirine benzememesi gerekliliği bizi daha kolay şifreler oluşturmaya itiyor. Günlük iş stresimiz içerisinde bir de sürekli farklı şifre oluşturmakla uğraşmak, gerçekten zor ve yorucu bir süreç.

TÜM BİLGİLER BUNA BAĞLI

Birçoğumuz için bir dert olan bu sürecin çevremde çoğu zaman benzer cümle ile sonuçlandığını duyuyorum; "Amaan yine mi şifre değiştireceğim. Zaten sürekli unutuyorum."

Bu yüzden de çoğu zaman basit ve kolay hatırlanabilir şifreler tercih ediyoruz. Peki bu basit şifrelerimizin hackerlar tarafından 1 saniyenin bile altında çözülebildiğini ve tüm bilgilerimize ulaşılabildiğini biliyor musunuz?

EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER

NordVPN'in arkasındaki ekibin şifre yönetim aracı NordPass, 2022'de en yaygın 200 şifrenin listesini yayınladı ve dünya çapında insanların ne kadar zayıf şifreler kullandığı ortaya çıktı.

Bu yıl dünyadaki en yaygın şifre, son derece kolay tahmin edilebilir 'password' (şifre) oldu ve evet doğru tahmin ettiniz...

Bilgisayar korsanlarının onu kırması bir saniyeden az sürdü. Aynı şey ikinci ve üçüncü en yaygın şifreler için de geçerliydi; sırasıyla "123456" ve "123456789" dünya üzerinde kullanılan en yaygın şifreler arasında ilk 3'te yer aldılar.

20 ŞİFREDEN 18'İ SANİYEDE ÇÖZÜLDÜ

Bulgularını analiz etmek için 3 terabaytlık bir veritabanı analiz eden, bağımsız siber güvenlik araştırmacılarının yardımıyla dünyanın en çok kullanılan şifrelerini listeleyen NordPass, dünya üzerinde 5 milyonun üzerinde insanın 'password' (şifre) kelimesini güvenliğini sağlamak için kullandığını açıkladı. Global çapta kullanılan 20 en yaygın şifreden 18'i bir saniye gibi kısa bir sürenin bile altında çözülebildi.

Buradan yapmamız gereken en büyük çıkarım ne mi? Şifreniz listedeyse değiştirin!

  1. password
  2. 123456
  3. 123456789
  4. guest
  5. qwerty
  6. 12345678
  7. 111111
  8. 12345
  9. col123456
  10. 123123
  11. 1234567
  12. 1234
  13. 1234567890
  14. 000000
  15. 555555
  16. 666666
  17. 123321
  18. 654321
  19. 7777777
  20. 123

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