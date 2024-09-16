Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sıla bebek son durum: Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi! - Haberler | Son dakika haberleri

        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!

        Tekirdağ'da, 2 yaşındaki S.Y.'nin götürüldüğü hastanede vücudunda morluklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilip, sonrasında cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığı olaya ilişkin soruşturmada tutuklanan 5 şüpheliden 14 yaşındaki G.A. ve 13 yaşındaki K.A.'ya evde tatbikat yaptırıldı. Bu sırada polis mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:41 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

        DOKTORLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.

        ÇOCUK BEYİN AMELİYATINA ALINDI

        Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

        REKLAM

        ABLASI KORUMA ALTINDA

        Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporları ile kesinleştiğini açıkladı.

        EVDE TATBİKAT YAPTIRILDI

        Olayla ilgili tutuklanan komşu çocukları G.A. ve K.A.'ya bugün, Camiatik Mahallesi'ndeki evlerinde tatbikat yaptırıldı. Bulundukları cezaevinden alınan G.A. ile K.A., sıkı güvenlik önlemleri altında eve getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatbikat süresince geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sıla bebek
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Akademisi açılışında konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Akademisi açılışında konuşuyor
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı