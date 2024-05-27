Silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını vurdu
Sivas'ta bir kuruma ait lojmanda güvenlik görevlisi, silahını temizlediği sırada kazara mesai arkadaşını vurdu.
Sivas'ta Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanlarda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K'nin silahı, iddiaya göre, temizlerken ateş aldı.
Mermi çekirdeği, mesai arkadaşı T.Y'nin boynuna isabet etti.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
M.A.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.