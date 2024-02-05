Silahlı kavgada arada kalan çocuk öldü!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, aile arasında çıkan silahlı kavgada, arada kalan 10 yaşındaki Nazım Kaya, vurularak öldürüldü. Kuzenleri tarafından öldürülen Nazım Kaya kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Gözaltına alınan 2 kuzeni tutuklanarak cezaevine gönderildi
Manisa'nın Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi'nde, 2 Şubat Cuma günü meydana gelen kan donduran olayda; P.D. ve kuzeni P.K. arasında tartışma çıktı.
KÜÇÜK ÇOCUK BAŞINDAN VURULDU
AA'da yer alan habere göre kavgaya dönüşen olayda 10 yaşındaki Nazım Kaya, başından tüfekle vurularak ağır yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdiği öğrenildi.
KUZENLERİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan P.D. ile P.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 10 yaşındaki Nazım Kaya'nın cenazesi, Akhisar Yıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.