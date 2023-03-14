Silikon Vadisi, Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco Körfez Bölgesi'nin güneyinde kalan; ileri teknoloji, inovasyon, risk sermayesi ve sosyal medya şirketlerinin küresel merkezi olarak görülen bölgenin gayriresmi adı.

Teknoloji girişim şirketleri her ne kadar birbirlerinden uzak gibi gözükseler de büyük çoğunluğunun ortak özelliği, günlük faaliyetlerini yürütebilmek için tek bir orta ölçekli bankaya muhtaç olmaları. Geçtiğimiz günlerde iflasını açıklayarak ABD'de krize neden olan Silikon Vadisi Bankası (SVB) teknoloji birçok teknoloji girişiminin nakitlerini bulundurdukları yerdi.

Ancak Silikon Vadisi yalnızca ABD'den değil, dünyanın farklı ülkelerinden teknoloji firmalarının yatırımlarına ev sahipliği yapıyordu.

TÜM DÜNYADAN TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN YATIRIMLARI SVB'DEYDİ

Kaliforniyalı meslektaşlarının öncülüğünü takiben, Avrupa ve Asya'daki girişimler, geçen yıl ABD'deki en büyük 16. bankaya, teknoloji şirketlerinin merkezi haline gelen ve onlara özel finansal hizmetler sunan banka olan Silikon Vadisi Bankasına yönelmişti. Hal böyle olunca, SVB'nin çöküşü teknoloji girişimlerini de derinden etkileyen geniş çaplı bir gelişme oldu.

"MAAŞLARI NASIL ÖDEYECEĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

Reuters'in bildirdiğine göre teknoloji sektöründe iş alım konusunda uzmanlaşmış Londra merkezli Otta firmasının CEO'su Sam Franklin, "Ay sonunda çalışanlara nasıl ödeme yapacağımızı bilmiyoruz. Nakit paramızın yaklaşık %90'ı Silikon Vadisi Bankası'ndaydı" açıklamasını yaptı.

Hong Kong merkezli Soundbrenner'in kurucu ortağı ve CEO'su Florian Simmendinger de, "Normal çalışma saatlerinde artık hesabımıza giriş yapamıyoruz" dedi.