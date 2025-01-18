Şimal: Şu an bu kadar güzel değilim
Kanseri yendiğini geçtiğimiz günlerde açıklayan şarkıcı Şimal, yeni bir paylaşımda bulunarak; "Maşallahınızı alırım" dedi
Şimal, kanserle mücadelesi ve sağlığıyla ilgili yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.
202'de meme kanserine yakalanan ve tedavi sürecinde kemoterapi ile radyoterapi gören Şimal, sağlığına kavuşmuştu. Ancak rutin kontroller sırasında beyninde tümör tespit edilmesiyle sekiz saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi.
Uzun bir sürecin ardından geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuştuğunu açıklayan Şimal, mutluluğunu şu sözlerle paylaşmıştı; "Müjdemi isterim. PET sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan, çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim"