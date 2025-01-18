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        Haberler Magazin Şimal: Şu an bu kadar güzel değilim - Magazin haberleri

        Şimal: Şu an bu kadar güzel değilim

        Kanseri yendiğini geçtiğimiz günlerde açıklayan şarkıcı Şimal, yeni bir paylaşımda bulunarak; "Maşallahınızı alırım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 20:24 Güncelleme: 18.01.2025 - 20:24
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        Şimal, kanserle mücadelesi ve sağlığıyla ilgili yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

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        202'de meme kanserine yakalanan ve tedavi sürecinde kemoterapi ile radyoterapi gören Şimal, sağlığına kavuşmuştu. Ancak rutin kontroller sırasında beyninde tümör tespit edilmesiyle sekiz saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi.

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        Uzun bir sürecin ardından geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuştuğunu açıklayan Şimal, mutluluğunu şu sözlerle paylaşmıştı; "Müjdemi isterim. PET sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan, çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim"

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        Son olarak, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşan Şimal; "Uzun zamandır fotoğraf atmıyorum, malum şu an bu kadar güzel değilim. Arşivlere düştüm, bunu paylaşayım dedim. Maşallahınızı alırım."

        #Şimal
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