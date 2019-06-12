Popçu Simge Sağın, tatil sezonunu açtı. Çeşme'de sezonun yorgunluğunu atan şarkıcı, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, bu kez bikinili pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Simge Sağın, bikinili pozuna, "Güneş tenimde güzel, bana aşk lazım" notunu düştü. Simge Sağın'ın düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"SİMGE SAĞIN'IN ÇOCUĞU VAR" İDDİASI

TV programcısı Cem Aydınlı, şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etmişti. Simge Sağın’ın çocuğu olduğunu iddia ettiği için şarkıcıyla davalık olan magazinci Cem Aydınlı'nın savcılıktaki ifadesinde dedikoduyu kendisine ileten kişinin Ece Seçkin olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı.

Ece Seçkin, konuyla ilgili, "Maalesef iş hukuki bir boyuta taşındı. Açıklama gereği bile duymadığım bir konu olduğu için bir şey demiyorum. Bizim Simge ile aramızda bir problem yok" ifadelerini kullanmıştı. Simge Sağın ise hakkında çıkan haberler ile ilgili sessizliğini korumuştu.

"KAZANDIĞIM PARAYI İŞİME YATIRIYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kazancı hakkında da açıklamalar yapan başarılı popçu, "Kazandığımı işime yatırıyorum. Bütün güzel şarkıları kendime topluyorum" dedi.