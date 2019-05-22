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Ece Seçkin: Simge ile aramızda bir problem yok

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Özel Açı Okulları tarafından düzenlenen ankette çocuklar en sevilen ünlüleri seçti. "En Çok Sevilen Kadın Şarkıcı” dalında Ece Seçkin, "En Çok Sevilen Kadın Oyuncu" dalında Jessica May ödüle layık görüldü. Popçu Ece Seçkin, ödül töreni öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğu iddiasını ortaya atan ve hakkında dava açılan TV yorumcusu Cem Aydınlı, dava dosyasında söylentiyi kendisine ileten kişinin Ece Seçkin olduğunu belirtti. Konu hakkında konuşan şarkıcı, “Çok saçma bir kere. Bugün avukatlarım gerekli açıklamayı yaptılar. Maalesef iş hukuki bir boyuta taşındı. Açıklama gereği bile duymadığım bir konu olduğu için bir şey demiyorum” şeklinde konuştu

Ece Seçkin - Simge Sağın

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Özel Açı Okulları tarafından düzenlenen ankette çocuklar en sevilen ünlüleri seçti. Seçilen isimlere ödülleri önceki akşam Şişli Meslek Yüksek Okulu Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşen törenle takdim edildi. Törende ‘En Sevdiğim Kadın Şarkıcı’ ödülünü alan Ece Seçkin şarkısını çocuklar için söyledi.

Ödül töreninde ödül alan isimlere plaket ve çiçek takdim edildi. "En Çok Sevilen Kadın Şarkıcı” dalında Ece Seçkin, "En Çok Sevilen Kadın Oyuncu" dalında Jessica May ödüle layık görüldü. Gecede ödül alan şarkıcı Ece Seçkin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çocuklar için albümünden ‘Adeyyo’ adlı parçasını söyledi. Ece Seçkin’in seslendirdiği şarkıya ise çocuklar da eşlik etti.

"2 SINGLE ÇIKARACAĞIM"

Popçu Ece Seçkin, ödül töreni öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias’la düet yapan Ece Seçkin, yaza hızlı gireceğini söyleyerek 2 single çıkaracağını belirtti. Popçu, "2 single çıkaracağım. Biri Enrique Iglesias’la. Çok yakın zamanda çıkacak, klibini de çektik" dedi.



"İŞ HUKUKİ BOYUTA TAŞINDI"

Şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğu iddiasını ortaya atan ve hakkında dava açılan TV yorumcusu Cem Aydınlı, dava dosyasında söylentiyi kendisine ileten kişinin Ece Seçkin olduğunu belirtti. Konu hakkında konuşan şarkıcı, “Çok saçma bir kere. Bugün avukatlarım gerekli açıklamayı yaptılar. Maalesef iş hukuki bir boyuta taşındı. Açıklama gereği bile duymadığım bir konu olduğu için bir şey demiyorum” şeklinde konuştu.

"SİMGE İLE ARAMIZDA BİR PROBLEM YOK"

Simge Sağın ile telefonla konuştuğunu söyleyen Ece Seçkin, “Tabii ki oldu. Biz ikimiz de şoka girmiş bir şekilde uyandık. Bunun dışında bir şey yok. Belki kapışalım, tartışalım istiyorlardır. Öyle bir şey olmayacak. Bizim Simge ile aramızda bir problem yok” ifadelerini kullandı.



"ÖDÜLLER BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Son olarak Yeni Gelin dizisinde rol alan güzel oyuncu Jessica May, gecede “En Çok Sevilen Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. Tören sonrası basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Öğrenciler ve gençlerden gelen ödüllerin benim çok çok değerli. Ayrı bir yeri var kalbimde. 19 Mayıs’ın 100. yılında onlardan ödül almak ayrı bir şey” dedi.

Sinema filmi hazırlığında olduğunu söyleyen Jessica May, “Haziranın ikinci haftası filmimiz başlayacak. Çok heyecanlıyım, karakterime çalışmaya başladım” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ARTIK İKİNCİ VATANIM"

Gecede saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendiği sırada gözleri dolan Brezilyalı oyuncu Jessica May, “Hep oluyor, çok duygulanıyorum. Türkiye ikinci vatanım artık. Gerçekten İstiklal Marşı çaldığında durduramıyorum, damlalar akmaya başladı. Anlatamadığım bir duygu. Türkiye ikinci evim, ondan oluyor” ifadelerini kullandı.

 

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