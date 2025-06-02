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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Sims 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Sims 4 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        Sims 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Sims 4 kaç GB boş alan istiyor?

        The Sims 4, Electronic Arts tarafından geliştirilen ve Maxis tarafından yayınlanan bir yaşam simülasyonu oyunudur. The Sims serisinin dördüncü oyunu olarak 2014 yılında piyasaya sürülen bu oyun, oyunculara sanal dünyada kendi karakterlerini yaratma, yönetme ve hayatlarını şekillendirme fırsatı sunar. Oyun, temel olarak oyuncunun "Sims" adı verilen sanal karakterlere hayat vererek onların sosyal, profesyonel ve kişisel yaşamlarını yönlendirmesini sağlar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:24
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        Sims 4 sistem gereksinimleri
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        Oyun, sosyal simülasyon türünde yer alır ve her şey oyuncunun kontrolündedir. Sims karakterlerini yaratırken, oyuncular onların dış görünüşünü, kişilik özelliklerini, yeteneklerini, hayallerini ve hedeflerini belirleyebilir. Karakterlerin iş hayatlarından aile ilişkilerine kadar her şey üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Sims karakterleri, herhangi bir işte çalışabilir, hobilerle ilgilenebilir, romantik ilişkiler kurabilir, ev kurabilir ve çocuk sahibi olabilir. Bu unsurlar, oyuncunun yönlendirmelerine göre gelişir.

        Oyunun amacı belirli bir hedefe ulaşmak, karakterin yaşamını başarılı bir şekilde yönetmek ve yaşamını mümkün olan en iyi şekilde tasarlamaktır. Ancak The Sims 4, klasik bir "zafer" hedefi olmayan bir oyun olma özelliği taşır; oyuncular, kendi oyun tarzlarına göre rahatça oynayabilirler. The Sims 4'ün konusu, bireylerin hayatlarını şekillendirme özgürlüğünü merkeze alır. Oyuncular, ev yapma, dekorasyon, sosyal ilişkiler kurma, kariyer seçimleri yapma, aile kurma ve günlük yaşam aktivitelerini düzenleme gibi pek çok faaliyeti yerine getirirler.

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        Yaratıcı simülasyon öğeleri oyun içinde önemlidir. Oyuncular, karakterleri, evleri, mahalleleri ve hatta kasabaları tasarlayarak kendi dünyalarını inşa edebilirler. Ev yapma kısmı, oyunculara iç mekan dekorasyonundan mimarinin her aşamasına kadar geniş bir yaratıcı alan sağlar. Aynı zamanda, genişletme paketleri ve indirilebilir içerikler (DLC) ile oyun sürekli olarak yeni özelliklerle donatılır. Böylece oyuncuların oynanış deneyimi daha da zenginleşir.

        SİMS 4 KAÇ GB?

        Oyun, 2014 yılında piyasaya sürülmüş olup, bugüne kadar çeşitli ek paketler ve genişletme içerikleriyle sürekli olarak güncellenmiştir. The Sims 4’ün sistem gereksinimlerini değerlendirirken, oyunun dosya boyutunun oyunun içeriğiyle orantılı olarak değişebileceğini söylemek mümkündür. Bu dosya boyutu, temel oyunun yanı sıra yüklediğiniz ek içeriklere ve modlara göre farklılık gösterebilir.

        The Sims 4’ün temel kurulum dosya boyutu, yaklaşık olarak 10 GB civarındadır. Bu, yalnızca ana oyunun kurulum dosyasını kapsar ve herhangi bir ek paket veya genişletme içeriği eklenmediği varsayılır. Fakat oyuna yapılan her yeni ekleme, özellikle genişletme paketleri ve oyun içi içeriklerin arttığı zamanlarda, toplam dosya boyutunu önemli ölçüde artırır. Ek paketler, her biri 1 GB ile 5 GB arasında değişen boyutlardadır. Bu nedenle, The Sims 4’ü tüm ek paketleri ve genişletmeleriyle yüklediğinizde, toplamda 30-40 GB arası bir alana ihtiyacınız olabilir.

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        The Sims 4’ün tüm içerikleri bir arada değerlendirildiğinde, ek paketler, oyun içi nesneler, dekorasyonlar ve diğer indirilebilir içerikler, dosya boyutunun daha da büyümesine neden olur. Modlar ve custom content gibi oyuncular tarafından eklenen içerikler de bu boyutu artırabilir. Modların ve CC’lerin boyutları daha küçük olsa da birden fazla mod ve içerik indirildiğinde toplam dosya boyutu artabilir.

        The Sims 4, oyunculara kendi dijital dünyalarını kurma ve simülasyonlar yapma fırsatı sunarak, oyuncuların yaratıcı düşünme ve hikaye oluşturma becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Oyunun her bir öğesi, oyuncunun hayal gücüne dayalı bir deneyim sunar ve her oyuncuya farklı bir yaşam yolculuğu yaşatır. Sınırsız keşif ve yaratıcılık imkanı sunduğundan, her oynanış deneyimi benzersizdir. Stabil çalışabilmesi ve tüm içeriklerin sorunsuz bir şekilde yüklenebilmesi için bilgisayarınızda yeterli depolama alanına sahip olmanız önemlidir.

        SİMS 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        The Sims 4 için sistem gereksinimleri, oyunun sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan minimum ve önerilen donanım ve yazılım bileşenlerini belirtir. Oyunun performansı, bilgisayarınızın donanım özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

        Minimum Sistem Gereksinimleri

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        The Sims 4’ün temel sürümünün en düşük ayarlarda çalışabilmesi için gereklidir. Oyun bu gereksinimlere sahip bir bilgisayarda çalışacak olsa da, görsel ve performans kalitesi oldukça düşük olabilir. Oyunun genişletme paketleri ve modlarla birlikte oynanması, bu gereksinimleri karşılayan bir sistemde zorluklar yaratabilir.

        İşletim Sistemi (OS):

        • Windows 7 (64-bit) veya daha yeni bir sürüm
        • macOS X 10.11 (El Capitan) veya daha yeni bir sürüm

        İşlemci (CPU):

        • Windows: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz veya AMD Athlon 64 Dual-Core 2.4 GHz
        • Mac: Intel Core i5 veya daha hızlı işlemci

        RAM (Bellek):

        • 4 GB RAM (Windows ve macOS için)

        Ekran Kartı (GPU):

        • Windows: NVIDIA GeForce 6600 veya ATI Radeon X1300 veya daha iyisi, DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı, 128 MB VRAM
        • Mac: ATI X1600, NVIDIA 7300 GT veya Intel HD Graphics 4000

        Hard Disk (Depolama):

        • En az 10 GB boş disk alanı (temel oyun için)

        DirectX:

        • DirectX 9.0c veya daha yeni bir sürüm

        Fotoğraflar: Steam

        Yüksek Performans Sistem Gereksinimleri

        Aşağıdaki gereksinimler, The Sims 4’ün daha iyi performansla ve yüksek ayarlarda çalışması için uygundur. Bu sistemde oyun, daha stabil ve yüksek grafik kalitesiyle çalışacaktır, ek paketler ve modlarla birlikte oyun deneyimi daha iyi olacaktır.

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        İşletim Sistemi (OS):

        • Windows 10 (64-bit) veya daha yeni bir sürüm
        • macOS X 10.12 (Sierra) veya daha yeni bir sürüm

        İşlemci (CPU):

        • Windows: Intel Core i5 2.4 GHz veya AMD Ryzen 5 2400G
        • Mac: Intel Core i5 veya daha yüksek bir işlemci
        • RAM (Bellek):
        • 8 GB RAM (Windows ve macOS için)

        Ekran Kartı (GPU):

        • Windows: NVIDIA GeForce GTX 650, AMD Radeon HD 7750 veya daha iyisi
        • Mac: NVIDIA GeForce GTX 675M, AMD Radeon R9 M290, Intel Iris Pro veya daha iyisi

        Hard Disk (Depolama):

        • Minimum 18 GB boş disk alanı (oyunun temel sürümü ve ek paketler için)

        DirectX:

        • DirectX 11 veya daha yeni bir sürüm

        Genel olarak, The Sims 4’ün temel oyun sürümünü oynayabilmek için düşük sistem gereksinimlerine sahip bir bilgisayar yeterli olsa da ek paketler ve modlarla oyunun daha verimli çalışabilmesi için önerilen sistem gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.

        Bu sayede oyun, yüksek grafik kalitesine sahip olur ve daha sorunsuz bir deneyim sunar. Gerçekçilikten ziyade eğlenceli ve açık uçlu yapısı sayesinde farklı türdeki oyuncuları cezbetmektedir.

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