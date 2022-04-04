Sinema ve dizi dünyasına NFT desteği

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Film ve dizi endüstrisinde blok zincir teknolojisini kullanarak NFT’ler ile fonlama sistemi getirmeyi hedefleyen Wideangle adlı proje yola çıktı.

Kurucuları arasında Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya gibi isimlerin bulunduğu Wideangle, NFT’ler aracılığıyla sinema, dizi ve diğer tüm dijital içeriklerin yapımını ve dağıtımını desteklemeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar’ın da 'Yenilikçi Teknolojiler Destekçisi' olan Wideangle, 11 Nisan’da yapılacak bir panel ile film profesyonellerine blockchain dünyasını ve bu dünyanın sinema sektörüne sunduğu fırsatları anlatacak.

Blok zinciri (block chain) teknolojisinin akıllı kontrat özelliğini kullanacak WideAngle platformunun kurucularının, hem içerik üreticilerinin NFT gelirleriyle projelerini hayata geçirebilecekleri hem de NFT sahiplerinin üretilen projeye ortak olabilecekleri bir yapı kurdukları bildirildi.

Verilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde satışa açılacak ilk grup NFT’lerin sahipleri, üretilecek tüm içeriklerin de Wideangle ile birlikte ortağı olacaklar. Platformun diğer ortakları arasında avukat Çağlan Tanrıverdi, bilişim uzmanları Efe Acar, İsmail Tomrukçu ile Oğuzhan Bozkurt yer alıyor.

'PROJESİ OLANLA YATIRIMCIYI BULUŞTURUYORUZ'

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, kurucu ortağı olduğu Wideangle ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elinde güvendiği iyi projesi olup onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT’lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. Türk Sineması’nda finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum. Dünyada zaten söz sahibi olan dizilerimizin kalitesi katlanarak artacaktır" dedi.

Kurucu ortaklardan oyuncu Birand Tunca ise, "Bu sektörde olup üretime uygun fikirlerini hayata geçirememiş, yaratıcılığı törpülenmiş onlarca tanıdığım insan var. Böyle daha binlerce kişinin hayallerinin yarım kaldığına eminim. Bu sektöre yatırım yapmak isteyenle yatırım almak isteyeni, Türkiye’den çıkan Wideangle ile buluşturuyor olmaktan son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.

Wideangle’ın kurucusu oyuncu Umut Tanyolu da, girişimlerinin hedeflerini şu şekilde anlattı; "Sanatçı ve üreticilerin eşitlikçi bir düzende kendilerini ifade edecek projeleri geliştirmelerine olanak sağlamak. Projeleri merkeziyetçi bir yapının hapsettiği sınırlı bir dünyadan çıkartıp uluslararası görünürlüğe taşımak. Block zincir teknolojisini kullanarak fonlama ve gelir dağılımı mekanizmasını daha adil ve merkeziyetsiz bir forma kavuşturmak. Diğer platformlar ve üreticileri kucaklayacak onlara güvenilir bir altyapı sunabilecek bir alan yaratmak."

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 44 MİLYAR DOLAR

Businesswire verilerine göre global film ve video pazarının 2020 yılındaki hacmi 234.9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. NFT’lerin pazar hacmi ise adını geniş kitlelere henüz duyurduğu 2021 yılında Chain Analysis verilerine göre 44.2 milyar dolara ulaştı.

2022’de bu rakamın kat kat artacağı öngörülüyor. DeFi olarak adlandırılan merkeziyetsiz finans pazarının 2020 hacmi ise ‘Statista’nın açıkladığı verilere göre 80 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Block Chain dünyasında yakında adını daha sık duyuracak DAO Market (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar) 2021 yılı hacmi ise ‘Consensys’ verilerine göre 14 milyar dolara ulaşmış durumda.