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SinemAnadolu Film Günleri düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) Başkan Serhat Gönen ve ekibi tarafından organize edilen 2'nci SinemAnadolu Film Günleri, 3 - 7 Mayıs 2023 arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti

SinemAnadolu Film Günleri düzenlendi
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HABERTURK.COM

Disineder’i organizasyonu ve Rami Kütüphanesi’nin paydaşlığında gerçekleştirilen 2'nci
SinemAnadolu Film Günleri Atalay Taşdiken’in yönettiği 'Hara'nın gösterimiyle başladı. İkinci gün;
Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüğünde 'Mavzer'in yönetmeni Fatih Özcan ile üçüncü gün; Kıvanç
Terzioğlu'nun moderatörlüğünde İffet Eren Danışman Boz'un yönettiği 'Turna Misali'nin senaristi
Eyüp Boz ve filmin oyuncularından Timur Ölkebaş ve Sercan Can ile dörüncü gün; Haluk Yalçınkaya'nın moderatörlüğünde 'Güvercin'in yönetmeni Banu Sıvacı ile beşinci gün ise yine Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüğünde 'Kaf Kaf'ın yönetmeni, yapımcısı ve senaristi Metin Dağ ile söyleşiler yapıldı.

2'nci SinemAnadolu Film Günleri kapsamında ayrıca Film-San Vakfı Müdürü & Kültür Sanat Köşe Yazarı Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüklerinde; Hatice Aslan ile 'Oyunculuk Kariyeri', İpek Tuzcuoğlu ile “Anadolu’da Oyuncu Olmak” ve Ali Sürmeli ile Masterclass söyleşileri yapıldı.
Etkinliklerin sonunda ise Rami Kütüphanesi Genel Müdürü Sayın Ali Çelik ve Serhat Gönen tarafından teşekkür plaketleri sunuldu.

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