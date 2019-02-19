Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Burdur'da yaptığı konuşmada, "Güney sınırımızın tamamını terörden arındıracak güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı, stratejilerimizi belirledik. İnşallah çok yakında bu adımları atacağız. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz" dediği saatlerde Türkiye'nin Suriye sınırındaki hareketlilik dikkat çekti.

KOMANDO TAKVİYESİ YAPILDI

AA'da yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı. Kırıkhan ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Ş.URFA'YA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

DHA'da yer alan habere göre ise Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'dan yola çıkan askeri araçlardan oluşan sevkiyat Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye ulaşan araçlar, güvenlik önlemleri arasında 1'inci Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı. İlçeye sevk edilen araçların da sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

ABD'DEN KAMIŞLI'YA SEVKİYAT

Öte yandan ABD’ye ait olduğu düşünülen ve Suriye’deki PKK/YPG terör örgütüne gönderildiği tahmin edilen yardım konvoyunun Haseke’ye bağlı Kamışlı kentinden geçişi de Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Irak yönünden gelen tır konvoyu, Kamışlı çevre yolundan Suriye’nin iç taraflarına doğru hareket etti. Çoğunluğu kapalı olan tır konvoyu içerisinde askeri araçları taşıyan ancak boş olan tırların da olduğu görüldü. Tırların geçişi sırasında Kamışlı çevre yolunda uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.