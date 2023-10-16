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        Haberler Dünya Ortadoğu Sığınaklara koştular! Siren sesleri yükselince Netanyahu ve Blinken sığınağa indiler - Gündem haberleri

        Siren sesleri yükselince Netanyahu ve Blinken sığınağa indiler

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkent Tel Aviv'de gerçekleştirilen savaş kabinesi toplantısına katıldı. Toplantı esnasında iren seslerinin duyulması üzerine Netanyahu ve Blinken, görüşmelerini yarıda bırakarak 5 dakika boyunca sığınakta bekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller yaptığı açıklamada, Blinken ve Netanyahu'nun 5 dakika boyunca sığınakta kaldığını belirterek, siren seslerinin sona ermesinin ardından Blinken ve Netanyahu'nun görüşmeyi bitirmek üzere başka bir yere geçtiklerini aktardı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.10.2023 - 22:28 Güncelleme: 16.10.2023 - 22:34
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        BD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkent Tel Aviv'de gerçekleştirilen savaş kabinesi toplantısına katıldı.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de başlayan savaşın ardından Blinken ile ikinci kez görüştü.

        Blinken, Netanyahu ile savaş kabinesinin toplantısına iştirak etti.

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, eski Savunma Bakanı Benny Gantz, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve İsrail'in eski Washington Büyükelçisi Ron Dermer savaş kabinesi üyeleri olarak görüşmede yer aldı.

        Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri de savaş kabinesine üye olmamasına rağmen kabine toplantısına katıldı.

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        Başbakan Netanyahu ve Blinken'ın gün içinde gerçekleştirdiği ikili görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve Başbakanlık Askeri Sekreteri General Avi Gil de hazır bulundu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir savaş kabinesi kurulması için anlaşmıştı.

        SİRENLER ÇALINCA SIĞINAĞA İNDİLER

        Tel Aviv’de bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas’ın Gazze Şeridi’nden attığı roketler üzerine yükselen siren sesleri sonrası görüşmeyi yarıda bırakarak sığınağa indi.

        Reuters'in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller yaptığı açıklamada, Blinken ve Netanyahu’nun 5 dakika boyunca sığınakta kaldığını belirterek, siren seslerinin sona ermesinin ardından Blinken ve Netanyahu’nun görüşmeyi bitirmek üzere başka bir yere geçtiklerini aktardı.

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        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Blinken
        #Netanyahu
        #Blinken sığınak
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