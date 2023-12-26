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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 119 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:19
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 119 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile hassas terazi, gümrük kaçağı 7 bin 516 paket sigara, 10 muhtelif eşya, 116 elektronik malzeme, 2 cep telefonu, 15 cep telefonu aksesuarı, 131 puro ve 20 kilogram çay ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece 3 kişi tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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