Uludere'de yağış nedeniyle yola düşen kaya parçaları belediye ekiplerince kaldırıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye ekipleri yağış nedeniyle yola düşen kaya parçalarını kaldırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uludere-Uzungeçit beldesi arasındaki yola kaya parçaları düştüğü ihbarı üzerine söz konusu bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesi ile gerçekleştirdiği çalışmayla yol taşlardan temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sait Ürek, kış boyunca Uludere ve köylere ulaşım sağlayan yolların kontrol edileceğini belirtti.

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