Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Uludere'de yağış nedeniyle yola düşen kaya parçaları belediye ekiplerince kaldırıldı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye ekipleri yağış nedeniyle yola düşen kaya parçalarını kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:06 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludere'de yağış nedeniyle yola düşen kaya parçaları belediye ekiplerince kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye ekipleri yağış nedeniyle yola düşen kaya parçalarını kaldırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uludere-Uzungeçit beldesi arasındaki yola kaya parçaları düştüğü ihbarı üzerine söz konusu bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin iş makinesi ile gerçekleştirdiği çalışmayla yol taşlardan temizlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sait Ürek, kış boyunca Uludere ve köylere ulaşım sağlayan yolların kontrol edileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
        Şırnak'ta "Uluslararası Geleceğin Mühendisleri" konferansı düzenlendi
        Şırnak'ta "Uluslararası Geleceğin Mühendisleri" konferansı düzenlendi
        Şırnak'ta 198 kursiyer seracılık kursu sertifikası aldı
        Şırnak'ta 198 kursiyer seracılık kursu sertifikası aldı
        Şırnak'ta tekstil fabrikasında üretilen ürünler 25 ülkeye ihraç ediliyor
        Şırnak'ta tekstil fabrikasında üretilen ürünler 25 ülkeye ihraç ediliyor
        Derbi sonrası yol kapatan gruba polis müdahale etti
        Derbi sonrası yol kapatan gruba polis müdahale etti