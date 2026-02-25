Cizre Kaymakamı Baycar, öğrencilerle söyleşide buluştu

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.



Cizre Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cizre Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide, Kaymakam Baycar, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.



Meslek seçiminde doğru yönlendirmenin önemine dikkati çeken Baycar, gençlere erken yaşta hedef belirleme tavsiyesinde bulundu.



Kararların zamanında ve isabetli alınmasının hayatın gidişatını doğrudan etkilediğini belirten Baycar, "Geleceğinizi inşa ederken attığınız her adımın, aldığınız her kararın stratejik bir önemi var." dedi.



Baycar, hedeflere ulaşma yolunda mücadeleyi nitelikli hale getirmek için kitap okuma alışkanlığının ve yabancı dil bilgisinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Kitap okumak, bireyin vizyonunu genişletirken, yabancı dil bilmek, dünyayı daha geniş bir perspektiften görmenize olanak sağlar." ifadelerini kullandı.

