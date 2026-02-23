Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta hayırsever iş adamı, veresiye defterlerindeki 200 bin liralık borcu kapattı

        Şırnak'ın merkez Kumçatı beldesi ile İdil ilçesinde, hayırsever iş adamı tarafından 3 dükkanın veresiye defterindeki 200 bin liralık borç ödendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta hayırsever iş adamı, veresiye defterlerindeki 200 bin liralık borcu kapattı

        Şırnak'ın merkez Kumçatı beldesi ile İdil ilçesinde, hayırsever iş adamı tarafından 3 dükkanın veresiye defterindeki 200 bin liralık borç ödendi.

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İl Temsilcisi Ahmet Adan, ramazan dolayısıyla İdil'de 1 ve Kumçatı'da 2 dükkanın veresiye defterlerindeki borcu ödedi.

        Adan, yaptığı açıklamada, dernek olarak Osmanlılar döneminde uygulanan "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını belirtti.

        Geleneğin günümüze uzanan kıymetli bir miras olduğunu kaydeden Adan, "Bu gelenek sayesinde hem esnafımız rahatlıyor hem de borçlu, durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın üzerindeki yük hafifliyor. MÜSİAD olarak bu geleneği yeniden canlandırdık ve gelenek haline getirdik. Bu yıl da aynı anlayışla uygulamaya devam ettik." dedi.

        Kumçatı'da esnaf Ahmet Güler de geleneğin hem kendilerini hem de borçluları rahatlattığını işaret ederek, "Hayırsever abilerimiz defteri kapattılar. Borçların tamamını ödediler. Allah kendilerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Adan'a derneğin yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Cizre'de "YKS'de Son Viraj" semineri düzenlendi
        Cizre'de "YKS'de Son Viraj" semineri düzenlendi
        Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 20 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 20 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta yüzde 75 hibeyle çiftçilere 25 bin 200 meyve fidanı dağıtıldı
        Şırnak'ta yüzde 75 hibeyle çiftçilere 25 bin 200 meyve fidanı dağıtıldı