Şırnak'ta hayırsever iş adamı, veresiye defterlerindeki 200 bin liralık borcu kapattı

Şırnak'ın merkez Kumçatı beldesi ile İdil ilçesinde, hayırsever iş adamı tarafından 3 dükkanın veresiye defterindeki 200 bin liralık borç ödendi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İl Temsilcisi Ahmet Adan, ramazan dolayısıyla İdil'de 1 ve Kumçatı'da 2 dükkanın veresiye defterlerindeki borcu ödedi.



Adan, yaptığı açıklamada, dernek olarak Osmanlılar döneminde uygulanan "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını belirtti.



Geleneğin günümüze uzanan kıymetli bir miras olduğunu kaydeden Adan, "Bu gelenek sayesinde hem esnafımız rahatlıyor hem de borçlu, durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın üzerindeki yük hafifliyor. MÜSİAD olarak bu geleneği yeniden canlandırdık ve gelenek haline getirdik. Bu yıl da aynı anlayışla uygulamaya devam ettik." dedi.



Kumçatı'da esnaf Ahmet Güler de geleneğin hem kendilerini hem de borçluları rahatlattığını işaret ederek, "Hayırsever abilerimiz defteri kapattılar. Borçların tamamını ödediler. Allah kendilerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.



Adan'a derneğin yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

