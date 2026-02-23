Canlı
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 72 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:58
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 72 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 16-22 Şubat'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, 75 gram skunk, gümrük kaçağı 71 cep telefonu, 25 bin 39 paket sigara, 138 elektronik sigara ve likiti, 50 kilogram nargile tütünü, 1232 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 848 tekstil ürünü, 2 bin 619 kozmetik ve süs eşyası ile 871 muhtelif malzeme ile 2 altın sikke, 58 bin 490 dolar ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 72 şüpheliden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

