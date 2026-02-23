Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Cizre'de "YKS'de Son Viraj" semineri düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere "YKS'de Son Viraj" konulu motivasyon ve strateji semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:23
        Cizre'de "YKS'de Son Viraj" semineri düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere "YKS'de Son Viraj" konulu motivasyon ve strateji semineri düzenlendi.

        Cizre Fen Lisesi'nde, "ŞAFAK Projesi" kapsamında 12. sınıf öğrencilerinin sınav sürecini daha bilinçli ve verimli yönetebilmeleri amacıyla seminer düzenlendi.

        Seminerde, eğitim koçu ve psikolojik danışman Agit Işık, sunum yaparak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ise "Kararlılık ve Hedefler" başlıklı oturumda öğrencilerle bir araya geldi.

        Seminerde, sınav stratejileri, zaman yönetimi, kaygı kontrolü ve motivasyon teknikleri ele alındı.



