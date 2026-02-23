Canlı
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 23.02.2026 - 15:10
        Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Sur Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Bilal E., ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Bilal E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Saldırganın olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.

