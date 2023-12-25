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        Şırnak'ta 198 kursiyer seracılık kursu sertifikası aldı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde seracılık kursunu başarıyla tamamlayan 198 kursiyere belgeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:14
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        Şırnak'ta 198 kursiyer seracılık kursu sertifikası aldı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde seracılık kursunu başarıyla tamamlayan 198 kursiyere belgeleri verildi.

        Seracılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İdil Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle program düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen programda, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini verdi.

        Adıgüzel, kursiyerlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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