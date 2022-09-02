Özellikle sıcaklıkların artmasıyla çoğalan sivrisinekler sorun çıkarabiliyor. Evde yapabileceğiniz basit birkaç yöntemle sivrisineklerle baş edebilirsiniz.

SİVRİSİNEKLERİN SEVMEDİĞİ KOKULARI EVİNİZDE TERCİH EDİN

Sinekler özellikle mentollü ve çeşitli bitkisel kokulardan hoşlanmazlar. Bunlar arasında en çok lavanta, okaliptus, karanfil ve portakal kabuğu kokuları yer alır. Bu kokuları gün içerisinde evinize sıkarak sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz.

LİMON İLE SİVRİSİNEKLERİ UZAKLAŞTIRIN

Yarım kesilmiş bir limona bir kaç adet saplayacağınız karanfil sayesinde, sivri ve karasinekleri masanızdan uzaklaştırabilirsiniz.

SİVRİSİNEK YAKALAYICI KAĞITLAR

Sivrisinek yakalayıcı kağıtlarının yapışkan özellikleri sayesinde gün içerisinde evinizde veya bahçenizde bulunan bölgelerde kullanarak etkisiz hale gelmelerini sağlayabilirsiniz.

VÜCUDUNUZA DOĞAL YAĞLAR SÜRÜN

Sivrisineklerin hoşuna gitmeyen kokulardan oluşan yağları vücudunuza sürerek size yaklaşmalarını engelleyebilirsiniz. Nabız bölgenize süreceğiniz bir iki damla yağla ile sivrisineklerin sizden uzaklaşması için son derece yeterli.