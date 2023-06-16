Metin paylaşımını kolaylaştıran ve bulut tabanlı iletişim uygulaması Slack, ülkemizde de en çok kullanılan mesajlaşma aplikasyonlarından biri durumunda bulunuyor. Gün itibariyle erişim sorunları nedeniyle sosyal medyada gündem olan Slack'in çökmesine dair bilgileri derledik!