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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir apartmanın giriş katında oturan Hasan (79) ve Seher Süer (72) adlı çiftten bir süredir haber alamayan yakınları, bu sabah evlerine geldi. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan yakınları eve girdiğinde çifti yataklarında hareketsiz buldu. Enis Yıldırım'ın haberine göre, ihbarla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Hasan- Seher Süer çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Süer çiftinin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.