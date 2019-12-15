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Soba can aldı

Trabzon’da yürek yakan bir olay yaşandı. Ortahisar ilçesinde yaşayan Hasan ve Seher Süer adlı yaşlı çiftten haber alamayan yakınları evin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Eve giren sağlık ekipleri ise çiftin sobadan zehirlenip hayatını kaybettiğini belirledi.

karbonmonoksit zehirlenmesi
HABERTURK.COM

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir apartmanın giriş katında oturan Hasan (79) ve Seher Süer (72) adlı çiftten bir süredir haber alamayan yakınları, bu sabah evlerine geldi. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan yakınları eve girdiğinde çifti yataklarında hareketsiz buldu. Enis Yıldırım'ın haberine göre, ihbarla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Hasan- Seher Süer çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Süer çiftinin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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