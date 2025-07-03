SOCAR Fiber ve TurkNet’ten stratejik iş birliği

SOCAR Fiber ve TurkNet arasında gerçekleşen stratejik iş birliği kapsamında, TANAP doğal gaz boru hattı boyunca Gürcistan sınırından Yunanistan sınırına kadar uzanan 1850 kilometrelik SOCAR Fiber ekspres rotası, TurkNet tarafından kendi omurga ağına entegre edileceği belirtildi.

Bursa, Eskişehir, Ankara, Sivas, Erzurum ve Kars gibi şehirlerin yakınından geçen bu hat, TANAP boru güzergâhının her iki tarafına gömülü şekilde döşendiği için yedeklilik ve yüksek düzeyde güvenilirlik sağlaması açısından önem taşıdığı vurgulandı. Bu yatırımla TurkNet, FTTH (Eve Kadar Fiber) altyapısını daha fazla şehre yayarak, yüksek hız, düşük gecikme süresi ve güçlü bağlantı performansını daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırılacağı açıklandı.

SOCAR Fiber Genel Müdürü Kanan Mammadov; “Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda stratejik bir omurga oluşturan TANAP güzergâhındaki fiber altyapımız, yalnızca enerji değil, veri akışı açısından da ülkeleri birbirine bağlayan bir köprü niteliğinde. TurkNet ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, doğudan batıya tek parçada güvenli ve yüksek kapasiteli bir bağlantı hattı ile Türkiye’nin internet altyapısını bir üst seviyeye taşıyacak. Yerli ve uluslararası erişim kapasitesini güçlendirerek, dijital ekonominin büyümesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

TurkNet CEO’su Cem Çelebiler: “Türkiye’nin internet omurgasını güçlendirirken, uluslararası bağlantı çeşitliliğine de katkı sağlayacağız” TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, “TurkNet olarak Türkiye’nin dört bir yanına hızlı ve güvenilir internet ulaştırmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. SOCAR Fiber ile yaptığımız bu stratejik iş birliği sayesinde ise Türkiye’yi doğudan batıya, tek parçada bağlayan yeni nesil fiber altyapıyı devreye alıyoruz. Bu proje ile Türkiye’nin internet omurgasını güçlendirirken, uluslararası bağlantı çeşitliliğine de katkı sağlayacağız. Hedefimiz, herkes için daha hızlı, daha güçlü ve daha erişilebilir bir internet” diye konuştu. TÜRKİYE’DEN KOMŞU ÜLKELERE KADAR FİBER BAĞLANTI Halihazırda 25’i aşkın şehirde metro fiber ağına sahip olan TurkNet, Türkiye’nin başlıca veri merkezlerine hizmet sunuyor. SOCAR Fiber iş birliğiyle, bu merkezlere hem şehirler arası hem de uluslararası ölçekte düşük gecikmeli bağlantılar sağlanacak. TurkNet, mevcut altyapı yatırımlarını SOCAR Fiber rotasıyla entegre ederek Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Irak sınırlarına kadar uzanan sınır ötesi bağlantı olanakları sunacak. Irak’taki iş ortakları aracılığıyla Körfez ülkeleri ve Avrupa arasında, Kızıldeniz güzergâhına alternatif yeni bir kara yolu bağlantısı da sağlanacak. Ayrıca ağ, İzmir ve Ege kıyılarına kadar uzanarak bu bölgeye ulaşacak olası denizaltı kablolarının bağlanmasına da imkân tanıyacak.