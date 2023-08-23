Soğuk baklava tarifi ve yapılışı: Soğuk baklava nasıl yapılır, malzemeleri neler? Son zamanların popüler tatlısı haline gelen soğuk baklava sütlü tatları sevenlerin tercihi haline geldi. Baklavanın yoğun şerbetli tadının yanında soğuk baklava da süt ile hazırlanan bir şerbet kullanılır. Ayrıca çikolata severleri mutlu eden kakao detayı da soğuk baklavanın üzerinde yerini almaktadır. Evde soğuk baklava yapmak isteyenler için pratik bir tarif derledik. Hazır yufka ile yapacağınız soğuk baklavanın tadına doyamayacaksınız! Hadi gelin, soğuk baklava tarifi nedir, nasıl yapılır birlikte bakalım.

Son birkaç senedir dillerden düşmeyen bir tatlı var ise o da soğuk baklavadır. “Baklava soğuk olur mu, sütlü baklavanın tadı güzel olur mu?” gibi soruların karşısında tatlı dünyasına giriş yapan soğuk baklava yapımı itibariyle geleneksel Türk baklavasından biraz daha farklı. Tadına alıştığımız baklava şerbeti sadece şeker, su ve limondan hazırlanırken soğuk baklavanın şerbeti su, süt ve şekerden yapılır. Alışılagelmişin dışında bir tat olunca haliyle insanlar da merak ederek bu lezzetin tadına bakmak istemektedir.

Soğuk baklava seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan bir tatlı olarak karşımıza çıkar. Geleneksel tatlar dışındaki tatlara alışkın olanlara biraz farklı gelmiş olabilir. Damağınıza yapışan kakao ve ağzınızda dağılan süt şerbetiyle yapılan baklava tekrar tekrar yemek isteyeceğiniz bir tat olarak karşımıza çıkar. Soğuk baklava yapılışı sırasında baklavalık hazır yufka kullanabileceğiniz gibi yufkanızı elde de açabilirsiniz.

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Kaç kişilik:1 tepsi

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:45 dakika

Kalori: 1 porsiyon 811 kalori

Soğuk Baklava Malzemeleri

Baklavası için malzemeler:

1 paket baklavalık yufka

200 gram tereyağı (yaklaşık 14 yemek kaşığı)

1ç ay bardağı sıvı yağ

Soğuk baklavanın arası için:

1 su bardağı Antep fıstığı (200 ml)

Şerbet için:

2,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Üzeri için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

80 gram kadar rendelenmiş çikolata

Soğuk Baklava Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Soğuk baklava yapımına ilk olarak şerbetimizi yapmak ile başlayalım. Tencere alalım ve içerisine şerbet için gerekli olan su, süt ve şekeri koyalım. Şeker eriyene kadar güzelce karıştıralım. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra ocaktan alarak bir kenarda soğumaya bırakalım.

Tereyağını bir sos kabında eritelim. Üzerinde oluşan köpükleri alalım. Köpükleri toplamak için süzgecin içerisine bir kâğıt havlu yerleştirebilir ve öylece süzebilirsiniz.

Süzme işleminde köpükten ayrılan tereyağının içerisine sıvıyağı ekleyelim.

Yufkalarınızı tezgaha serelim ve kullanacağımız borcam boyutunda yufkaları keselim.

Yufkaları ikiye ayıralım.

Alt tabana 20 adet üst tabana 22 adet yaprak olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Baklavanın üzeri için hazırladığınız yufkalarınızı temiz bir beze saralım ki yufkalarımız kurumasın.

Borcamı yağlayalım ve ardından bir yaprak yufka serelim tekrar fırça yardımıyla yağlama işlemi yapalım.

Her yufkanın arasını yağlayarak bu işlemi devam ettirelim.

En son yufkayı serip üzerine yağ sürmeden fıstıklarımızı yufkanın üzerine yayalım.

Ardından biraz yağ gezdirelim.

Ayırdığımız diğer yufkaları da yağlayarak sırasıyla üst üste dizelim.

Biten yağlama işleminden sonra yufkalarımızı kare kare keselim ve üzerine kalan yağı sürelim.

170 derece önceden ısıtılmış fansız fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

Pişme işlemi yaklaşık 45 dakika sürecektir. Siz yine de kontrollü pişirme yapın.

Baklavanın pişmesinin ardından 10 dakika kadar dinlendirelim.

İlk sıcağı çıkan baklavalarımızın üzerine hazırladığımız soğuk şerbeti kepçe yardımıyla gezdirelim. Şerbetin dökülmediği yer kalmaması gerekir.

Ardından tatlının üzerine dökmek için kakao ve pudra şekerini karıştırın ve serpin.

Son olarak Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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