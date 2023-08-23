Soğuk baklava tarifi ve yapılışı: Soğuk baklava nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Son zamanların popüler tatlısı haline gelen soğuk baklava sütlü tatları sevenlerin tercihi haline geldi. Baklavanın yoğun şerbetli tadının yanında soğuk baklava da süt ile hazırlanan bir şerbet kullanılır. Ayrıca çikolata severleri mutlu eden kakao detayı da soğuk baklavanın üzerinde yerini almaktadır. Evde soğuk baklava yapmak isteyenler için pratik bir tarif derledik. Hazır yufka ile yapacağınız soğuk baklavanın tadına doyamayacaksınız! Hadi gelin, soğuk baklava tarifi nedir, nasıl yapılır birlikte bakalım.
Son birkaç senedir dillerden düşmeyen bir tatlı var ise o da soğuk baklavadır. “Baklava soğuk olur mu, sütlü baklavanın tadı güzel olur mu?” gibi soruların karşısında tatlı dünyasına giriş yapan soğuk baklava yapımı itibariyle geleneksel Türk baklavasından biraz daha farklı. Tadına alıştığımız baklava şerbeti sadece şeker, su ve limondan hazırlanırken soğuk baklavanın şerbeti su, süt ve şekerden yapılır. Alışılagelmişin dışında bir tat olunca haliyle insanlar da merak ederek bu lezzetin tadına bakmak istemektedir.
Soğuk baklava seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan bir tatlı olarak karşımıza çıkar. Geleneksel tatlar dışındaki tatlara alışkın olanlara biraz farklı gelmiş olabilir. Damağınıza yapışan kakao ve ağzınızda dağılan süt şerbetiyle yapılan baklava tekrar tekrar yemek isteyeceğiniz bir tat olarak karşımıza çıkar. Soğuk baklava yapılışı sırasında baklavalık hazır yufka kullanabileceğiniz gibi yufkanızı elde de açabilirsiniz.
Soğuk Baklava Malzemeleri
Baklavası için malzemeler:
Soğuk baklavanın arası için:
Şerbet için:
Üzeri için:
Soğuk Baklava Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!