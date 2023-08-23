Köstebek pasta tarifi ve yapılışı: Köstebek pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Köstebeği andıran görüntüsü ve isminden dolayı çocukların çok sevdiği lezzetler arasında yer alan tatlardan biri de köstebek pastadır. Köstebek pasta kakaolu kek, muz ve kremanın uyumu ile ağızda dağılan nefis bir pastadır. Görüntüsüyle köstebeği andıran pastanın içerisi muz ve krema dolgusu ile doldurulur. Misafirlerinizin tadını damağında bırakan bir lezzet sunmak isterseniz siz de köstebek pasta tarifi ile çay saatlerinizi şenlendirebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız köstebek pasta tarifine gelin birlikte bakalım.
Köstebek pasta yapımı biraz uğraştırıcı gözüken bir pastadır. Özellikle kekin içini oymak bazı kişiler için zorlayıcı gözükebilir. Fakat sanıldığının aksine keke şekil vermek oldukça kolay bir işlemdir. Küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği bu lezzetli pastayı evinizde kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken sizin için derlediğimiz tarife birebir uyarak yapım aşamalarını sırasıyla takip etmeniz gerekir.
Hazırladığınız köstebek pastayı ailenize ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Bunun yanında köstebek pasta doğum günlerinde yaş pasta olarak da sunulabilir. Köstebeğe benzeyen görüntüsü çocukların ilgisini çektiği için sizin dikkat çekici bir seçim olacaktır. Hadi gelin, köstebek pasta nasıl yapılır, detayları neler birlikte görelim.
Köstebek Pasta Malzemeleri
Kek malzemeleri için:
Pasta kreması için:
İçerisine:
Köstebek pasta Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!