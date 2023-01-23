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Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak köpeğini öldüren kişi, bu kez tutuklandı
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Bursa'da sokak köpeğini öldüren kişi, bu kez tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sokak köpeğini öldürüp, diğerin yaralan ve mahkemece adli kontrolle serbest kalan Okan A., savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı

Sokak köpeğini öldüren kişi, bu kez tutuklandı
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tavuklarını öldürdüğü gerekçesiyle sokak köpeklerini vuran Okan A. (30), bu kez tutuklandı.

Olay, 13 Ocak Cuma günü İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Okan A., tüfekle bir sokak köpeğini vurarak yaraladı, bir süre sonra bir başka köpeği de öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sağ arka bacağından yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

TARLADA SAKLANIRKEN YAKALANDI

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından evine gitmeyen Okan A.'yı 20 Ocak'ta mahalledeki tarlada saklanırken yakaladı. Okan A.'nın üst aramasında, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

"KÖPEKLER TAVUKLARIMI ÖLDÜRÜYORLARDI"

Jandarmadaki ifadesinde, "Köpekler, tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenilen Okan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Okan A., "Sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme, işkence ve kötü muamele" ile "Uyuşturucu madde bulundurma" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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