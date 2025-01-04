Soma'nın ilk kadın halk otobüsü şoförü oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde ilk kez bir kadın özel halk otobüsü şoförü olarak göreve başladı.

2021 yılından bu yana özel bir rehabilitasyon merkezinde şoförlük yapan Derda Aktaş (38), ağır vasıta merakı ile otobüs ve kamyon ehliyeti aldı. Aktaş, bunun yanı sıra SRC ve psikoteknik belgelerini de alarak mesleki yeterliliklerini tamamladı.

Otobüs şoförlüğüne geçiş sürecini anlatan Aktaş, "Büyük araçlara uzun zamandır merakım vardı. Bu nedenle otobüs ve kamyon ehliyeti aldım. SRC ve psikoteknik belgelerimi de rehabilitasyonda çalıştığım süreçte tamamladım. Soma özel halk otobüslerinde alım ilanını görünce bu alana geçiş yapmaya karar verdim, nasipmiş oldu. Kooperatif Başkanım Emin Kurban ve mesai arkadaşlarım bu süreçte bana çok destek oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Soma Özel Halk Otobüsleri Başkanı Emin Kurban ise bu adımın hem kooperatif için hem de Soma için örnek teşkil ettiğini belirtti. Kurban, "Kadın şoförümüz Derda Aktaş, işine olan disiplini ve meslek sevgisiyle büyük bir takdir topluyor. Bu uygulama, kadınların ulaşım sektöründe de başarılı olabileceğini somut bir şekilde ortaya koyuyor. Halkımızın da bu yeniliği sıcak karşılaması bizi oldukça mutlu etti" dedi.