Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz'da tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 15.85 artarken, ana harcama grupları itibariyle yıllık enflasyonun en çok arttığı kalem yüzde 24.2 ile ulaştırma oldu. Peki teknoloji ürünlerinde fiyatlar son bir yılda ortalama ne kadar arttı? Telefondan, televizyona; bilgisayardan tablete ürünlerin fiyatları nasıl değişti?

TÜİK’in TÜFE Madde Fiyatları verilerinden yaptığımız incelemeye göre tablo şöyle:

ZAM ŞAMPİYONU TELEFON OLDU

Teknoloji harcamaları özelinde 2017 yılının temmuz ayında ortalama satış fiyatı 1546 TL olan akıllı telefon fiyatı, bu yılın temmuz ayında 2 bin 160 TL’ye çıktı. Böylece, yıllık ortalama 12 milyon adet telefonun satıldığı Türkiye’de bu ürünlerini çok büyük bir bölümünün ithal olması, dolarda son bir yılda yaşanan yüzde 42’lik yükselişle birlikte akıllı telefonların maliyetlerini de yansımış oldu. Aylık 100 TL, yıllık ise 614 TL’lik bu artışla akıllı telefonlardaki yıllık enflasyon yüzde 40’ı buldu. Bu enflasyon oranı da teknolojide akıllı telefonları zam şampiyon yaptı.

Türkiye’de son bir yılda ortalama bilgisayar fiyatları, 2 bin 431 TL’den 3 bin 178 TL’ye; ortalama televizyon fiyatları 1920 TL’den 2 bin 235 TL’ye, tablet fiyatları ise 567 TL’den 667 TL’ye yükseldi. Yıllık enflasyon bilgisayarda yüzde 30’u geçerken, televizyonda yüzde 16’yı, tablet bilgisayarlarda ise yüzde 17’i aştı. Son bir yılda 1486 TL’den 1636 TL’ye çıkan oyun konsolunda ise yıllık ortalama fiyat artış oranı yüzde 10 oldu.

Enflasyon sepetinde yer alan 10 temel teknoloji ürününün son bir yıllık fiyat değişimleri

FOTOĞRAF MAKİNESİ FİYATLARI DÜŞTÜ

Tüketici elektroniğinde beyaz eşya ürünleri incelendiğinde ise yıllık enflasyon çamaşır makinesinde yüzde 36, bulaşık makinesinde yüzde 21, normal buzdolabında yüzde 29.8, no-frost buzdolaplarında ise yüzde 14.5 olarak belirlendi.

Son yıllarda akıllı telefonların yaygın kullanımı ile birlikte satışları düşen fotoğraf makinesinde ise Temmuz 2017 - Temmuz 2018 arasında ortalama fiyat yüzde 2 geriledi. Geçen yılın temmuz ayında ortalama fiyatı 1127 TL olan fotoğraf makineleri geçen ay itibariyle 1105 TL’ye düştü.

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